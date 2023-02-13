Erdoğan deprem için 'kader' demişti: 2013 yılındaki paylaşımı gündem oldu

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin üçüncü gününde Kahramanmaraş'a giden AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Olanlar hep oldu. Bunlar kader planının içinde olan şeyler" demişti.

Erdoğan'ın Gölcük depreminin yıl dönümü dolayısıyla depreme ilişkin 17 Ağustos 2013'te yaptığı paylaşım ise gündem oldu.

Erdoğan söz konusu paylaşımında "Deprem değil bina öldürür, depremle yaşamayı öğrenmemiz ve buna göre tedbirler almamız gerekiyor" ifadesini kullanmıştı.