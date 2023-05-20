Erdoğan deprem bölgesine gidiyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öğle saatlerinde İstanbul'dan deprem bölgesindeki ilk durağı Adıyaman'a gidecek.

Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte Adıyaman'da kurulan konteyner kenti ziyaret edecek. AKP'li Cumhurbaşkanı daha sonra 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'a geçecek.

Erdoğan yarın ise depremin etkilediği illerden olan Hatay ve Gaziantep'i ziyaret edecek.

AA'nın haberine göre, Hatay'da 24 Mart'ta temeli atılan 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi'nde inşaat çalışmaları tamamlandı. Hastane yarın Erdoğan'ın katılacağı törenle açılacak.