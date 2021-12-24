'Erdoğan değil Berat Albayrak yaptı' iddiası

Gazeteci Barış Pehlivan, Halk TV'de katıldığı programda döviz kurundaki gerilemeye ilişkin değerlendirmede bulundu.

Döviz kurundaki gerilemenin AKP medyasında "Reis Erdoğan şapkadan tavşan çıkardı" olarak yansıtılmasına ilişkin tartışmaya değinen Pehlivan, Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu bugünkü yazısına değindi ve Müderrisoğlu'nun döviz kurundaki gerilemenin eski hazine bakanı Berat Albayrak sayesinde yaşandığını düşündüğüne dikkat çekti.

Pehlivan, şunları söyledi:

"Bu söylemi AKP'nin en önemli isimleri de aynen söyledi. AKP medyasında da yazıldı edildi. 'Reis Erdoğan şapkadan tavşan çıkardı', 'Olmaz denileni yaptı' vs.

Çok kritik bir isim itiraz etti. Okan Müderrisoğlu diye biri var. Sabah gazetesinin Ankara temsilcisidir. Sabah gazetesi Berat Albayrak demektir. Çünkü Berat Albayrak'ın ağabeyinin yönetiminde olduğu bir gazetedir. Müderrisoğlu'nun kendisi de Berat Albayrak'a yakın bir isimdir. Berat Albayrak kimdir, damattır, eski hazine ve maliye bakanıdır.

Okan Müderrisoğlu'nun bugünkü köşesinde ne var: 'Eski hazine ve maliye bakanı Berat Albayrak, ekonomide kulvar değişiminin altyapısını kurmaya, bu işi tercihen yumuşak geçişle halletmeye, gerektiğinde devletin kadife eldiven içindeki demir yumruğunu göstermeye odaklıydı. Epeyce formül ve paket üzerinde çalıştı. Az bir kısmını hayata geçirebildi. Buna karşın ileri hatırı sayılır seçenekleri yazıp kamunun hafızasına nakşetti. Bugün Türkiye şapkadan tavşan çıkarmıyor'.

Siz Erdoğan'ın yaptığını söylüyorsunuz değil mi bütün bu meseleyi. Hayır, Okan Müderrisoğlu 'Berat Albayrak yaptı' diyor."