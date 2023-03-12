Erdoğan Defne'de konuştu: 'Fitne fesat peşinde olanlara kulak asmayın'

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Hatay'ın Defne ve Antakya ilçelerinde konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte Hatay'ı ziyaret eden Erdoğan Defne'de yaptığı açıklamada "Fitne ve fesat peşinde olanlara kulak asmayın. Birliğimize halel getirerek bizi deprem yaralarını sarmaktan uzaklaştırmak isteyenlere fırsat vermeyin" ifadelerini kullandı.

Erdoğan Antakya'da yaptığı açıklamada ise "Devlet ve millet el ele vererek depremzedelerimizin imdadına koştuk" dedi.

NATO'nun gönderdiği çadırlardan ve Katar'ın söz verdiği konteynerlerden söz eden Erdoğan "Katar'ın Dünya Kupası'nda yaptırdığı konteynerler var. Şu anda onları biz kullanıyoruz. Sağolsunlar 10 bin konteyner sözü verdiler. Bini geldi, 4 bini yolda. Bir ay içinde vatandaşlarımız bu geçici iskanda yaşama imkanı bulacaklar" diye konuştu.

"Sizlerden 1 yıl müsaade istiyorum" diyen Erdoğan depremzedelerin bir yıl içinde kalıcı konutlara yerleştirileceğini öne sürdü.