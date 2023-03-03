Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı bünyesinde Afet Kurulu kurulacak

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Toplantısı kapanışında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Tarihimizin en ağır can kayıplarından ve yıkımlarından biri olan 6 Şubat depremlerini afetler konusunda yeni bir miladın başlangıcı haline getireceğiz" dedi.

"Türkiye'yi, dünyanın afetlere karşı en hazırlıklı ve afetler sonrasında en hızlı ve etkili tepki verebilen ülkesi haline getirmekte kararlıyız" diye konuşan Erdoğan, "Depremi yangından, seli heyelandan, terörü sığınmacı krizinden ayrı görmemiz mümkün değildir. Deprem sahasındaki ve koordinasyon sürecindeki pratiklerimizi ve her alandaki uzmanlarımızın birikimleriyle harmanlayarak gerekli adımları atacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki 9 adet olan Politikalar Kurulu'na 10'uncu olarak Afet Kurulu'nu ekleyeceklerini söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin özellikle afet meselesini tek tek başlıklar yerine bir bütün olarak görme, değerlendirme, tedbirini alma ve sonuçlarıyla mücadele etme seviyesine ulaşmıştır. Aynı anda pekçok riskle birlikte mücadele etmek mecburiyetinde olan ülkeyiz. Bu toplantıda yaklaşık 110 gerek siyasetçi, gerek bilim adamları bir arada olduk. Ve bütün yapılan açıklamalar hepsi kayda alındı. Bu kayıtlar üzerinde çalışmamızı yapacağız. Bu çerçevede ilk yapacağımız işlerden biri Cumhurbaşkanlığı bünyesinde halihazırda 9 tane olan politika kurullarına 10. olarak Afet Yönetimi Politikaları Kurulu'nu eklemek olacaktır. Böylece tüm çalışmaların Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yakından takibini yapma ve gerektiğinde müdahil olma imkanını bulacağız."