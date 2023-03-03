Hatay'da ihmal iddiaları: '120 yoğun bakım hastası hastanede, 11 depremzede serada öldü'

11 ilde ağır yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin en fazla etkilediği kentlerin başında yer alan Hatay'da en az 22 bin kişi hayatını kaybederken, 2 bine yakın kişinin ise kimliği belirlenemedi.

DW Türkçe'nin bölgede görev yapan bir kamu görevlisine dayandırdığı habere göre, 6 Şubat'taki depremlerin ardından Hatay Yeni Devlet Hastanesi ağır hasar aldı. Deprem nedeniyle bütün sağlık çalışanları hastaneyi terk edince, yoğun bakımdaki hastalar içeride mahsur kaldı.

120 yoğun bakım hastası hayatını kaybetti

TOKİ tarafından yapılan ve 2016'da hizmete giren Eğitim ve Araştırma Hastanesi binasının ağır hasar alması ve artçı depremlerin sürmesi nedeniyle doktorlar, yoğun bakım servisinde tedavi gören hastalara müdahale edemedi. Bu nedenle en az 120 yoğum bakım hastasının yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Bu hastaların aileleri, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulununca Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. 120 kişiye Adana'da otopsi işlemi gerçekleştirildi.

Çadır bulamadılar, serada öldüler

Depremin ardından yaşanan barınma sorununun yeni kayıplara yol açtığı ortaya çıktı. Buna göre, depremden sonra Hatay'a yeterli çadır dağıtılamadı. Bu nedenle yüzlerce depremzede bölgedeki tarım amaçlı kurulan seralarda barınmaya çalıştı.

Bu sırada seraların içinde kurulan sobalardan çıkan zehirli gazlar depremzedelerin ölümüne neden oldu. Hatay'da bu şekilde hayatını kaybeden kişi sayısının 10'dan fazla olduğu belirtiliyor. Kayıtlara şüpheli ölüm olarak geçen kişilere otopsi yapılarak dosyaları ayrıldı.