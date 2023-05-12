Erdoğan: Cumhur İttifakı sandıktan çıkan her sonucu meşru kabul edecektir

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 kanalda ortak yayına katıldı.

Burada gündeme dair soruları cevaplayan Erdoğan, seçim sonuçlarına ilişkin yeni bir açıklamada bulundu.

"Seçimi kaybederseniz tavrınız ne olur?" sorusuna Erdoğan, şu yanıtı verdi:

"Bu soruyu değerlendirmeyi saçma bulurum. Bu tür soru olsa olsa terör örgütlerine sorulur. Demokratik yolla biz iktidara geldik. Milletimiz farklı karar verecek olursa demokrasinin gereği ne ise aynen bunu yaparız. Başka yapılacak bir şey yoktur. İstanbul'da İBB'yi CHP'yi aldığı zaman bizim belediye başkanımız hayır buradan çıkmayız dedi mi?

CHP zihniyeti vermezük derler. Ben milletime inanıyorum sandıktan çıkan sonuca saygısı olmayanının millete de saygısı yoktur

Milli iradenin üstünlüğünden taviz vermedik. Cumhur İttifakı bu ülkede demokrasinin teminatıdır. Demokrasiyi özümsemiş partilerin birlikteliğinden oluşan Cumhur İttifakı sandıktan çıkan her sonucu meşru kabul edecektir

Karşımızdakilerden de aynı taahhüdü bekliyoruz. Sandık güvenliği diye tutturmuşlar. Sandık demokrasinin namusudur. Koy adamlarını oraya eksik bırakma.

'Bugün Muharrem Bey'i aradım, yardıma hazır olduğumuzu söyledim'

Bu yarışa birlikte çıktığımız Muharrem Bey'in buradan ayrılışına doğrusu üzüldüm. Maalesef kaset kumpaslarıyla makama gelen Bay Bay Kemal'in karşısına rakip olunca böyle bir komplo ile karşılaştı. Özellikle bugün Muharrem Bey'i aradım. Kendisine bu süreçle ilgili böyle bir şey nasıl sadır oldu diye kendisiyle konuşayım istedim. Anladığım kadarıyla ortada Kılıçdaroğlu'nun şu anda kolkola, elele olduğu, bu Muharrem Bey'den sadır olan bir şey diye bir şey söylemiyorum. Bu bir FETÖ taktiği. Geçmişte de bunlar yapıldı. Kılıçdaroğlu bu makama malum bir kaset komplosuyla geldi. Ve bunu da olmayacağını açıklayarak geldi. Olmayacağını açıklayan ertesi gün kalktı aday olduğunu açıkladı. Muharrem Bey'in bu kararının arkasında bir çok şüphesiz ki, gerçekten namuslu, haysiyetli insanların kabullenemeyeceği bazı saldırıların olduğunu bugünkü görüşmemizden anlıyorum. Kendisine her türlü yardıma hazır olduğumuzu söyledik. Devlet olarak yapmamız gereken Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı noktasında bunların yapılabileceği zaten bulunduğumuz makamın görevi. Bu şekilde süreç başlayacaktır. Şu anda bir eksiğiyle gidiyor yarış. Oy pusulasında değişen bir şey yok. Temennim odur ki, sonucu hayır olsun...