Erdoğan, 'Cübbeli Ahmet' ile görüştü

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Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüştü.

Konuyla ilgili Ünlü’nün resmi X hesabından yapılan paylaşımda, geçen cuma günü Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildiği belirtildi.

Paylaşımda Erdoğan için dua edilirken, Çamlıca Camii, Taksim Camii ve Levent Camii gibi cami projelerine atıf yapıldı. Ayrıca Kadıköy rıhtımında inşa edileceği belirtilen cami de paylaşımda yer aldı. Cübbeli, Kadıköy'deki cami projesine karşı çıkanlar için "ezan düşmanı" dedi.

Söz konusu hesaptan Erdoğan ve Ahmet Mahmut Ünlü'nün birlikte çekildikleri fotoğraf da paylaşıldı.

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