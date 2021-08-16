Erdoğan: Çevreye zarar veren her teknoloji namlusu insana dönmüş silahtan başka bir şey değildir

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 26 yeni fabrika ve altyapıların açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye kendi ülkelerine yabancıların gözünden bakan özgüven yoksunlarına rağmen başarı çıtasını yükseğe taşıyor.

Türkiye'nin kapasitesini, Türk sanayisinin gücünü görmek isteyenleri sırça köşklerinden ahkam kesmek yerine gelip burayı ziyaret etmelerini tavsiye ediyorum. Türk ekonomisi talep, üretim ve ihracat açısından dengeli bir çizgide ilerleyerek günden güne bir girişim ekonomisine dönüşüyor.

'İşsizlik rekor düşüşle yüzde 10,6'ya geriledi'

Türkiye bir taraftan ayağına vurulan prangaları parçalarken, diğer taraftan özellikle üretim ve ihracatta dünyada artık yeni bir lige yükseliyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan Haziran ayı işsizlik rakamlarında işsizlik rekor düşüşle yüzde 10,6'ya geriledi. Böylece Türk ekonomisi toparlanma sürecini geride bırakarak atılım ve şahlanış dönemine girdiğini ispatlamış oldu. Bu gerçeği yabancı kuruluşlar da kabullenmeye başladı.

Çevreye zarar veren her teknoloji hayatımızı ne kadar kolaylaştırırsa kolaylaştırsın namlusu insana dönmüş silahtan başka bir şey değildir. Önümüzdeki dönemde yeşil ekonominin gerisinde kalmamak için ilave tedbirleri hayata geçireceğiz.

Ekosistemi tahrip eden her adımın sonu felakettir. Bunun için vahşi büyüme yerine her alanda merhametli büyüme prensibini gözetmemiz gerektiğine inanıyorum.

Küresel ölçekte iddiaları bulunan bir ülke olarak elbette güçlü ve istikrarlı ekonomik büyüme hedefimizden asla taviz vermiyoruz, ancak bunu yaparken başkaları gibi alın terini sömürmeyi, tabiatı tahrip etmeyi de hoş göremeyiz."