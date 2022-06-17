Erdoğan cephesinden Arınç'a 'kral çıplak' tepkisi: Kızılcahamam'da deseydin ya

AKP'nın kurucu üyelerinden, eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın dün Türk Demokrasi Vakfı'nın toplantısında "Kral çıplak demenin vaktidir. Allah cesur olana izzet verir" sözlerine Erdoğan cephesinden yanıt geldi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Artık bıkkınlık geldi. Bu kaçıncı?" ifadelerini kullandı, Arınç'ın bu sözleri birkaç gün önce Kızılcahamam'da yapılan AKP kampında neden dile getirmediğini sorguladı.

Akış Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bir şey demeyeyim diyorum da insan duramıyor. Daha dün Ak Parti’nin Kızılcahamam kampı oldu. Söz konusu kişi kurucu sıfatıyla oradaydı. Arkadaş madem öyle, orada “kral çıplak” deseydin ya.

Artık bıkkınlık geldi. Bu kaçıncı ? Mütevaziliğe sarıp sarmalanmış kibir gösterisi…

Bir de şöyle bir huy türedi:

Bazı kimseler var. Güncel meselelerde açıklamalarıyla sözümona vicdanı temsil eden akil adam rollerine bürünüyorlar. Bunu kendi pozisyonlarını güçlendirmek için yaptıkları o kadar belli oluyor ki. Herkesi kör, alemi sersem sanmaya gerek yok."

Arınç dün katıldığı Türk Demokrasi Vakfı'nın toplantısında "Majestelerinin gazetecileri var. Havanın suyun berraklığından bahsederler. Öksürmenin, bağırmanın zamanıdır. Kral çıplak demenin vaktidir. Allah cesur olana izzet verir" demişti.