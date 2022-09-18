Erdoğan Central Park'ta: Sigara içenleri uyardı

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak için ABD'nin New York kentinde bulunan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Central Park'ta yürüyüş yaptı.

Erdoğan'a yürüyüşünde Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ve Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu eşlik etti.

Yürüyüşü sırasında Parkta bulunanlarla sohbet eden Erdoğan, sigara içen bir kişiyi uyardı. Cumhurbaşkanlığı'nın paylaştığı videoda Erdoğan'ın, "Sigara içmesin ya, bıraksın ya" dediği görülüyor.