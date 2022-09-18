Pakistan Başbakanı 'dünya lideri' pozu paylaşmıştı: Liderlerin çerez yeme anı olduğu ortaya çıktı

Özbekistan'ın Semerkant kenti, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi’ne katılan ülkelerin devlet başkanlarını ağırladı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in ev sahipliğinde başlayan zirveye, örgüte üye Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, gözlemci ülkeler Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaa Khurelsukh, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, davetli liderler AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhammedov ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev katıldı.

Pakistan hükümeti resmi hesabı, zirveye ilişkin sosyal medya hesabından Pakistan Başbakanı Şerif ve diğer liderlerin olduğu bir fotoğrafı “Bütün gözler Pakistan Başbakanı Şerif’in üzerinde” notuyla paylaştı. Fotoğrafın çekildiği anın videosunun paylaşılmasıyla o anların liderlerin birlikte çerez yediği sırada olduğu ortaya çıktı.

PICTURE OF THE DAY 📸



All eyes on the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, Muhammad Shehbaz Sharif at SCO-2022 Mega Samarkand Summit, Uzbekistan.#SCOSummit2022 #PakPMatSCO pic.twitter.com/vUMhXx6I3K — Government of Pakistan (@GovtofPakistan) September 15, 2022

Videoda çeşitli yiyeceklerin yer aldığı bir masanın önünden geçen aralarında Erdoğan'ın da olduğu liderler yiyecek alıp yürümeye devam ederken Pakistan Başbakanı Şerif yiyeceklere yöneliyor.