Erdoğan: Büyüme rakamları, doğru istikamette yürüdüğümüzün işaretidir

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyüme verileri hakkında 'Doğru istikamette yürüdüğümüzün en son işaretidir' yorumunda bulundu.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı Hamur-Tutak-Patnos Devlet Yolu Açılış Töreni’nde konuştu. 

Erdoğan, Türkiye'nin üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 3,9 büyüdüğünü belirterek, "Doğru istikamette yürüdüğümüzün en son işaretidir" dedi. 

Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şu şekilde:

  • Ağrı, ülkemizden Kafkaslar'a, Orta Asya'ya, Çin'e kadar uzanan büyük potansiyelin merkezinde yer alıyor. 
  • Ülkemizin güven ve istikrar iklimine sıkı sıkıya sahip çıkmamız gerekiyor. 
  • Yıllarca vaktimizi ve enerjimizi heba eden terör belasını başımıza musallat edenlerin gayesi, elimizdeki imkanları kullanmamıza mani olmaktı. Artık bu dönem geride kaldı. Türkiye'yi; yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla ile büyüterek hedeflerimize yaklaştıkça, geçmişteki tablonun karanlığını daha iyi görüyoruz. 
  • 2022 3. çeyrek büyüme rakamları, doğru istikamette yürüdüğümüzün işaretidir. Küresel, siyasi ve ekonomik krizlere, savaşlara, belirsizliklere rağmen 2023 hedeflerine kararlılıkla ilerliyor, Türkiye yüzyılına hazırlanıyoruz. 
  • Yerli ve uluslararası yatırımcıları, 81 vilayetimizin tamamında kendilerine sunduğumuz destekleri, teşvikleri, kolaylıkları değerlendirmeye davet ediyorum. Biz dünyanın neresine gidersek gidelim, muhataplarımıza hep 'gelin, birlikte kazanalım' diyoruz. 
  • Üreterek, istihdam ederek, ihracat yaparak ülkemizin büyümesine katkı sunanlara aynı çağrıyı yapıyoruz. Yapacağınız yatırımlarla hem siz kazanın, hem ülkemiz kazansın.

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