Erdoğan: Büyüme rakamları, doğru istikamette yürüdüğümüzün işaretidir

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı Hamur-Tutak-Patnos Devlet Yolu Açılış Töreni’nde konuştu.
Erdoğan, Türkiye'nin üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 3,9 büyüdüğünü belirterek, "Doğru istikamette yürüdüğümüzün en son işaretidir" dedi.
Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şu şekilde:
- Ağrı, ülkemizden Kafkaslar'a, Orta Asya'ya, Çin'e kadar uzanan büyük potansiyelin merkezinde yer alıyor.
- Ülkemizin güven ve istikrar iklimine sıkı sıkıya sahip çıkmamız gerekiyor.
- Yıllarca vaktimizi ve enerjimizi heba eden terör belasını başımıza musallat edenlerin gayesi, elimizdeki imkanları kullanmamıza mani olmaktı. Artık bu dönem geride kaldı. Türkiye'yi; yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla ile büyüterek hedeflerimize yaklaştıkça, geçmişteki tablonun karanlığını daha iyi görüyoruz.
- 2022 3. çeyrek büyüme rakamları, doğru istikamette yürüdüğümüzün işaretidir. Küresel, siyasi ve ekonomik krizlere, savaşlara, belirsizliklere rağmen 2023 hedeflerine kararlılıkla ilerliyor, Türkiye yüzyılına hazırlanıyoruz.
- Yerli ve uluslararası yatırımcıları, 81 vilayetimizin tamamında kendilerine sunduğumuz destekleri, teşvikleri, kolaylıkları değerlendirmeye davet ediyorum. Biz dünyanın neresine gidersek gidelim, muhataplarımıza hep 'gelin, birlikte kazanalım' diyoruz.
- Üreterek, istihdam ederek, ihracat yaparak ülkemizin büyümesine katkı sunanlara aynı çağrıyı yapıyoruz. Yapacağınız yatırımlarla hem siz kazanın, hem ülkemiz kazansın.