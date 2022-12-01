'Erdoğan'ın Şanlıurfa mitingi için muhtarlara baskı yapılıyor' iddiası

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 3 Aralık’ta düzenleyeceği mitingle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Mahmut Tanal, "Alanın kalabalık görülmesi için devletin tüm imkanları kullanılıyor! Muhtarlar aranarak köylerden/mahallelerden vatandaşların mitinge gelmesi için baskı yapılıyor. Kırsalda her köye yönelik araç tahsis ediliyor" ifadesini kullandı.

'Kaymakamlıklardan muhtarlara mesaj gönderiliyor'

Tanal’ın paylaşımı şöyle:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 3 Aralık’ta Şanlıurfa’da yapacağı seçim mitinginde, alanın kalabalık görülmesi için devletin tüm imkanları kullanılıyor! Muhtarlar aranarak köylerden/mahallelerden vatandaşların mitinge gelmesi için baskı yapılıyor. Kırsalda her köye yönelik araç tahsis ediliyor.

Kırsalda her köye yönelik araç tahsis ediliyor. Şanlıurfa’da kaymakamlıklardan muhtarlara mesaj gönderiliyor. Kaymakamlıkların söz konusu mesajlarında aynen şu ifadeler yazılı:

'Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 3 Aralık Cumartesi günü saat 13:00'da. İlimiz Abide Meydanında yapacağı buluşmaya tüm halkımız davetli olduğunu Muhtarlarımız tarafından vatandaşlarımıza Cuma günü 2 defa, Cumartesi sabah 1 defa olmak üzere 3 defa anons edilerek gerekli duyuruların yapılması rica ederim.'

Fakir fukara için kullanılması gereken imkanlar, harcanması gereken paralar bir siyasi partinin mitingi için mi seferber ediliyor? Yazıktır günahtır! Kulüpler, dernekler dahil, tüm kurumların yöneticilerine de Erdoğan’ın mitingine katılım sağlanması yönünde mesajlar gidiyor.

Devletin, belediyenin imkanlarıyla sağdan soldan milletin toplayarak Şanlıurfa’da miting alanını kalabalık göstermeye çalışacağınızın farkındayız. Ancak Şanlıurfa’da sessiz çoğunluk, sabırla seçim gününü bekliyor.

Sandık açıldığında Şanlıurfa halkının size nasıl ders verdiğini göreceksiniz! Ne kadar çırpınırsanız çırpının gideceksiniz!"