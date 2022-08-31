Erdoğan: Bütün bu silahlarımızla, dünyada bize düşman olanların korkulu belasıyız

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millî Savunma Üniversitesi Deniz ve Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Üniversitemiz faaliyete başladığı günden itibaren, 15 Temmuz'un açtığı zafiyetleri giderme ve çağı yakalama gibi konularda çok önemli başarılara imza attı. Üniversitemiz 111 F-16 pilotu yetişirdi. Harp okulu eğitim süresini 4 yıldan 5 yıla çıkardık. Nitelikli askeri personel yetiştiriyoruz. Dünyadaki gelişmelerin gerisinde kalan değil önünde giden bir eğitim ile sadece kendimizin değil dostlarımızın da ihtiyaçlarını karşılıyoruz.

Denizcilerimiz Akdeniz'i bir Türk gölü haline getiren namlı reislerin izindeki cengaverlerdir. Kışla camilerinin kapatılması, asker ailelerine yapılan ayrımcılıklar olsun tamamen geçmişte kaldı. Bugün Deniz Harp Okulu Camimizin açılışını yapıyoruz.

'Ege'de huzursuzluk çıkaranların maşa olduğunu biliyoruz'

Ülkemizin yaklaşık 40 yılına mal olan terör saldırılarında sadece varlığına düşman teröristlere değil onlara destek verenlerle de mücadele ettik. Ege'de huzursuzluk çıkaranların maşa olduğunu biliyoruz. Ege'de her fırsatta tacizleri ve terbiyesizlikleriyle huzursuzluk çıkartanların sadece maşa olduğunu, asıl mücadeleyi onların gerisindekilerle verdiğini biliyoruz.

60 yıldır kapısında bekletildiğimiz AB'nin bizimle mukayese edilemeyecek ülkeleri üye yaparken bizi neden beklettiğini biliyoruz. DEAŞ bahanesiyle bölgemiz kana ve ateşe bulanırken bu örgütle etkin ve en iyi mücadeleyi yönetenlerin riyakarların en yakın şahidi biziz.

'Ülkemize destek vermeyen NATO'nun nereye güç aktardığı görülüyor'

Ülkemize yönelik tehditlerin zirveye çıktığı dönemde destek vermeyen NATO'nun nereye güç aktardığını görüyoruz.

Manda sevdalılarına rağmen nasıl milli mücadeleyi kazandıysak bugün de aynı zihniyettekilere rağmen Türkiye'yi hedeflerine ulaştıracağız.

Artık senaryolarla istikameti çizilen bir ülke değiliz, artık silahımızı, mühimmatımızı, her şeyimizi kendimiz yapar hale geldik.

'Artık İHA'larımızla SİHA'larımızla varız, Akıncılarımızla varız'

Artık ekonomisi küçük oyunlarla prangaya alınıp kolayca sömürülebilen bir ülke değiliz. Onlar geçti, tarih oldu. Artık Türkiye gerçekleştirdiği atılımlar sayesinde özgürleşmiş, kendi menfaatlerini savunabilecek ve kendi hedeflerine yürüyebilecek bir ülkedir.

Biz artık İHA'larımızla SİHA'larımızla varız. Akıncılarımızla varız. Bütün bu silahlarımızla, dünyada bize düşman olanların korkulu belasıyız."