Erdoğan 'Bugüne kadar hep sustum' dedi, Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremlere ilişkin Hatay AFAD Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu.
Konuşmasında "Bugüne kadar hep sustum, sustum, sustum" diyen Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik, "Hatay Havalimanını da kendi belediyelerinin imar ettiğini, onardığını, bu tür yalanları söylemeye devam ediyor. Haddini bil, bu senin işin değil, anlamazsın bu işlerden" dedi.
Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:
- İki hafta önce bugün yaşadığımız depremlerin meşakkatli yolun acı bir sayfası olarak nakşettik. Ailesini kaybeden nice kardeşlerim var, hepiniz baş sağlığı diliyorum. Ölenlerimizin ruhları için Fatiha okuyalım. Dokuz saat arayla yaşadığımız depremler etki alanı ve yıkım gücüyle dünyada eşi benzeri olmayan hadiselerin arasına girdi.
- Depremde kırılan 5 ayrı fay hattıyla yerkürede 7 metre yer değiştirme yaşandı. Deprem haberimizi aldığımız andan itibaren tüm bakanlıklarımızı, tüm ekiplerimizi harekete geçirdik. Arama kurtarma çalışmalarını başlatmak için seferber ettik.
'Depremi fırsata dönüştürme peşinde koşan karakter fukaraları'
- Türkiye'nin 81 ilinden tüm kamu görevlilerini deprem bölgesine yönlendirdik. Diğer ülkelerden arama kurtarma ve yardım ekiplerini de ülkemize davet ettik. Süreci yönetmek için gereken hukuki alt yapıyı oluşturduk. Felaketten kurtulan insanlarımızı yeniden hayata bağlamak için gece gündüz çalıştık. 6 bini aşkın artçı sarsıntıya rağmen ekiplerimiz çalışmalarını devam ettirdi. 71 binin üzerinde birimin enkazı kaldırıldı.
- Kızılay başta olmak üzere ülkemizin dört bir yanından mutfak, gıda ihtiyaçları karşılandı. 751 vatandaşımız çadırda, 24 bin vatandaşımız konteynerlarda barınmakta. Konteyner sayısını 200 bine çıkaracağız. Toplamda 1 milyon 684 bin vatandaşımızın barınma ihtiyaçları giderilmiştir. Milletimiz deprem bölgesinden şehrine gelen kardeşlerine kucağını açarak alicenaplığını bir kez daha göstermiştir.
- Depremi fırsata dönüştürme peşinde koşan karakter fukaraları çıkabiliyor. Milletimiz asıl cezayı bunları vicdanlarında mahkum ederek vermektedir.
- Enkaz altından kurtarılan kişi sayısı 114 bin 834'ü buldu. Halen kaldırılmakta olan enkazlar bittikten sonra yakında bu sayı kesinleşecektir.
- Depremin ilk anından itibaren bugüne kadar arama kurtarmadan yardıma kadar her safhada yer alan kamu görevlilerine, gönüllülere, dualarıyla burada olan insanlara şükranlarımı sunuyorum.
'TOKİ konutlarının taksit ödemeleri 3 ay ertelendi'
- Kimseyi asla yalnız bırakmayacağız. Sadece bizim değil insanlığın ortak miraslarını bünyesinde barındıran bu bölgeye hep birlikte sahip çıkacağız. Sağlam ve az hasarlı binalarda hayatın normalleşmesi için adımlar atıyoruz.
- 1 yıl içerisinde sağlam ve güvenli inşa edeceğimiz konutlarına yerleştirmeye başlayacağız. TOKİ'miz hazırlıklarını sürdürüyor. Hatay'da 40 bin, Kahramanmaraş'ta 40 bin, Gaziantep'te 18 bin, Adıyaman'da 27 bin konutun, Şanlıurfa'da 3 bin, Elazığ'da 3 bin konutun inşasına başlıyoruz.
- Deprem bölgesindeki şehirlerde TOKİ konutlarının taksit ödemeleri 3 ay ertelendi.
'Kamu bankaları vefat edenlerin kredi borçlarını silecek'
- Deprem haberini alır almaz, bölgede yürütülecek çalışmalar için hazineden 100 milyar liralık bütçeyi tahsis ettik. Depremde zarar gören her haneye 10'ar bin TL yardım yapıyoruz. Yıkık, yıkılacak, ağır ve orta hasarlı binalarda oturanlara 15'er bin TL taşınma ve 2 bin ile 5 bin lira arasında kira yardımında bulunuyoruz. Vefat eden vatandaşlarımızın yakınlarına acil ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için 100 bin lira nakdi destek sağlıyoruz.
- Bölgedeki bankacılık sisteminin işler durumda tutulması için bankalara gereken ikazlar yapıldı. Deprem bölgesindeki vatandaşlar için kredi kartı taksit sürelerini iki katına çıkardık. Ertelenen tüketici ve taşıt kredilerinde vade sınırları dikkate alınmayacak. Kamu bankaları vefat edenlerin kredi borçlarını silecek.
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İş yerleri, işletmeleri zarar gören 150 bin esnafımızın Halk Bankası'ndan kullandıkları Hazine destekli kredi ödemelerini 6 ay süreyle erteledik.
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Ağır yıkımın yaşandığı bölgedeki 152 belediyemizin İller Bankasına olan kredi ödemelerini 3 ay erteledik.
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Depremin ülke genelindeki ekonomik faaliyetlere olumsuz etkisini önlemek amacıyla 250 milyarlık Kredi Garanti Fonu paketini 350 milyar liraya yükselttik.
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İŞKUR'un Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında 20 bin vatandaşımızın hızla istihdamını temin ediyoruz.
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20 milyar liralık deprem bölgesi işletme ve yatırım destek paketi hazırladık.
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Depremde zarar gören çiftçilerimize, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi'den kullandıkları Hazine destekli kredilerini 1 yıl tehir etme imkanı getirdik.
'Bugüne kadar hep sustum, sustum, sustum'
- Hatay Havalimanı'nın hasar gören pistinin ve bağlantı yollarının onarılmasıyla Hatay Havalimanımızı bir hafta içinde insani yardım uçaklarına ve dönüşte yolcu uçuşlarına açtık. Ama ana muhalefetin başındaki zat, Hatay Havalimanını da kendi belediyelerinin imar ettiğini, onardığını, bu tür yalanları söyleme devam ediyor. Haddini bil, bu senin işin değil, anlamazsın bu işlerden.
- Bugüne kadar hep sustum, sustum, sustum. Bulunduğum makam beni susmaya icbar etti. Dürüst ol, bir gün de dürüst olduğunu görelim. Ama maalesef böyle bir dürüstlük yok. Bizzat Hatay'a geldiğim gün Genel Başkan Vekilimi oraya gönderdim ve yerinde git gör, oranın yapılması döneminde zaten Binali Bey bakandı ve orada ne olup bittiği biliyor.
'Kalyon İnşaat orayı bitirip yaptı'
- Belediyenin gelip de orayı imar etmesi söz konusu değil. Ama yalan bunlarda diz boyu. Nitekim, isim vereceğim. İGM yani İstanbul Havalimanı ortaklarından Kalyon İnşaat, orayı beş günde eline aldı ve süratle bitirip yaptı ve milletimize teslim etti. İşin aslı bu ama bunlarda doğruluk yok, dürüstlük maalesef yok.
'Bize asgari bir yıl müsaade'
- Bugün Devlet Bey ile de arabada konuştuk. Biz buraları sıfırdan yapacağız. Yani güçlendirme yapalım, şöyle yapalım, böyle yapalım yok. Sıfırdan yeni bir Antakya'yı yeniden inşa edeceğiz. Arsuz'u yeniden inşa edeceğiz, İskenderun'u yeniden inşa edeceğiz.
- Bütün tahrip olmuş, harap olmuş yerleri sıfırdan inşa etmek suretiyle bütün vatandaşlarımızın gönül huzuru içerisinde buraya yerleşmesini sağlayacağız. Ama bize asgari 1 yıl müsaade.
'Kentsel dönüşüm planlarını engellemeyin'
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Hatay'ı tüm renkleriyle yeniden ihya edeceğiz. Hatay Meclis binamız başta olmak üzere yıkılan medeniyet değerlerimizi aslına uygun şekilde tekrar yapacak, zarar görenleri restore edeceğiz.
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İnsan iradesini aşan engeller haricinde depremle ilgili tüm eksiklik, aksaklıkları en küçük detayına kadar belirledik. İnşallah bundan sonra tekerrür etmemesi için beşer planında elimizden ne geliyorsa yapacağız. 81 il için hazırladığımız afet planını son tecrübeler ışığında gözden geçiriyor, güçlendiriyoruz.
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Bazı mekanizmaları şimdiden işletmeye başladık. İstanbul'da rahmetli Kadir Topbaş döneminde planlanan deprem acil eylem planını valiliğimiz vasıtasıyla gündeme soktuk. 128 okulumuzdan 109'unun yıkılıp yeniden yapılması kararlaştırıldı. Bu okullardan 93'ü öğrencileri başta olmak üzere farklı yerlere nakledilerek hemen boşaltıldı.
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Burada bir ricam var; ne olur kentsel dönüşüm planlarımızı benim vatandaşım engellemesin. Eğer kentsel dönüşüm noktasında vatandaşlarımız bize yardımcı olsun.
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Kimi siyasi, kimi ticari kaygılarla kentsel dönüşüm planlarını engelleyen veya geciktiren herkesi milletimizle paylaşacağız.
'Hatay'ın demografik yapısını değiştirmeye kimsenin gücü yetmez'
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İstanbul başta olmak üzere diğer şehirlerimizde benzer durumlar yaşandığını biliyoruz. İdeolojik saplantılar, basit çıkar kaygılarıyla yürütülen engelleme çabalarının artık son bulmasını diliyoruz.
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Deprem bölgesindeki enkaz harfiyatlarının ve artıklarının dönüştürülmesiyle ilgili tedbirleri sizlerle paylaşarak sözlerimi tamamlamak istiyorum. Atıkları çevre ve insana zarar vermeyecek coğrafyasına uygun yerlere taşıyacağız. Tüm unsurlar ayrıştırıldıktan sonra beton ve tuğla atıklarını yeni inşa edeceğimiz yerlerde dolgu malzemesi olarak kullanacağız. Hem atıkları değerlendiren hem çevreyi koruyan sistemle enkazları ortadan kaldırmış olacağız.
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Hatay'ın demografik yapısının değiştirilmesi gibi dedikodulara lütfen iltifat etmeyin. Hatay'ın demografik yapısını değiştirmeye evelallah kimsenin gücü yetmez, bunu da böyle bilin."