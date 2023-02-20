Erdoğan 'Bugüne kadar hep sustum' dedi, Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremlere ilişkin Hatay AFAD Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında "Bugüne kadar hep sustum, sustum, sustum" diyen Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik, "Hatay Havalimanını da kendi belediyelerinin imar ettiğini, onardığını, bu tür yalanları söylemeye devam ediyor. Haddini bil, bu senin işin değil, anlamazsın bu işlerden" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

20 milyar liralık deprem bölgesi işletme ve yatırım destek paketi hazırladık.

Hatay'ı tüm renkleriyle yeniden ihya edeceğiz. Hatay Meclis binamız başta olmak üzere yıkılan medeniyet değerlerimizi aslına uygun şekilde tekrar yapacak, zarar görenleri restore edeceğiz.

İnsan iradesini aşan engeller haricinde depremle ilgili tüm eksiklik, aksaklıkları en küçük detayına kadar belirledik. İnşallah bundan sonra tekerrür etmemesi için beşer planında elimizden ne geliyorsa yapacağız. 81 il için hazırladığımız afet planını son tecrübeler ışığında gözden geçiriyor, güçlendiriyoruz.

Bazı mekanizmaları şimdiden işletmeye başladık. İstanbul'da rahmetli Kadir Topbaş döneminde planlanan deprem acil eylem planını valiliğimiz vasıtasıyla gündeme soktuk. 128 okulumuzdan 109'unun yıkılıp yeniden yapılması kararlaştırıldı. Bu okullardan 93'ü öğrencileri başta olmak üzere farklı yerlere nakledilerek hemen boşaltıldı.

Burada bir ricam var; ne olur kentsel dönüşüm planlarımızı benim vatandaşım engellemesin. Eğer kentsel dönüşüm noktasında vatandaşlarımız bize yardımcı olsun.