'Hulusi Akar Erdoğan'dan izin istedi, AFAD’ın devreye girmesini bekleme emri mi aldı?'

Gazeteci Murat Yetkin, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın 11 ilde yıkıma yol açan depremlerin en kritik saatlerinde askerin kışladan çıkarılmadığı, dolayısıyla can kaybının arttığına dair yorumlara verdiği tepkiyi değerlendirdi.

Hulusi Akar'ın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin deprem sonrası attığı adımları saat saat paylaştığı açıklamadan alıntılar yapan Murat Yetkin, Yetkin Report'ta bugün yayımlanan yazısında şunları kaydetti:

'Akar deprem açıklamasında neyi söylüyor, neyi söylemiyor?'

"Akar özetle diyor ki 'Biz Savunma Bakanlığı olarak her türlü hazırlığı zamanında yaptık' Harekete geçme konusunda inisiyatifin Cumhurbaşkanı Erdoğan’da (ve dolayısıyla sabah saatlerinde AFAD Koordinasyonunu devralan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’da) bulunduğunu da vurguluyor.

Örneğin Arama ve Kurtarma Taburu Etimesgut’ta hazır ama onları, Akar ve komutanları deprem bölgesine taşıyacak A400M nakliye uçakları AFAD’dan talep gelmeden Kayseri’den havalanamıyor. O sırada AFAD’ın bir doğal felaket olduğunda en kritik konumdaki Afetlere Müdahale Genel Müdürlüğü koltuğunda, hiçbir afet yönetimi deneyimi olmadan Diyanet İşlerinden yatay geçiş yapmış olan İlahiyat Profesörü İsmail Palakoğlu bulunmaktadır.

Erdoğan'dan beklenen talimat

Askeri birliklerin ve İçişlerine bağlı jandarma birliklerinin -tekil örnekler şeklinde değil- yaygın olarak enkaz başında görülmesi, arama-kurtarma çalışmalarına sivil ekiplerin yanında, yaygın olarak fiilen katılması ancak ikinci günün sonuna doğru, 7 Şubat’ta Cumhurbaşkanının 10 ilde Olağanüstü Hal ilan etmesi ardındandı. Oysa valilerin il sınırlarındaki askeri birlikleri enkaz kaldırma çalışmalarına çağırma yetkisi OHAL öncesinde de vardı.

Anlaşılan valiler de askeri birlikler gibi, büyük bir felakette can kurtarma çalışmalarına bütün imkanlarıyla katılmak için cumhurbaşkanından talimat beklediler.

'AFAD’ın devreye girmesine dek bekleme emri mi aldı?'

Soru şu: Akar, Erdoğan’dan her il ve ilçedeki askeri birliklerle anında müdahale için izin istedi ama AFAD’ın devreye girmesine dek bekleme emri mi aldı?

Akar’ın -belki de söylemek istediği ama tam olarak söyleyemediği budur."