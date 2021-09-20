Erdoğan bugün New York'ta yeni Türkevi'ni açacak

Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu için New York'a giden AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki programına başladı.

Erdoğan, BM Genel Merkezi karşısında yapımı tamamlanan Yeni Türkevi Binası'nda incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

Erdoğan yeni Türkevi Binası'nın resmi açılışını 20 Eylül Pazartesi günü gerçekleştirecek.

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler 76’ncı Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere, 19- 22 Eylül 2021 tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri’ni ziyaret edecekler ve 20 Eylül günü, New York’ta inşa edilen Yeni Türkevi binasının açılışını yapacaklardır” denilmişti.

Açıklamada, Erdoğan’ın ziyaret kapsamında katılacağı programlar şöyle sıralandı:

“Sayın Cumhurbaşkanımız, ‘Kovid-19 Salgınının Atlatılması, Sürdürülebilirliğin Yeniden İnşası, Gezegenin İhtiyaçlarına Cevap Verilmesi, İnsanların Haklarına Saygı ve Birleşmiş Milletler’in Yeniden Canlandırılması için Dayanıklılığın Umut Yoluyla Tesisi’ temasıyla gerçekleştirilecek olan 76’ncı Genel Kurul’un ilk günü olan 21 Eylül 2021 tarihinde hitaplarını gerçekleştireceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız, ziyaret vesilesiyle Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin yanı sıra çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla ikili görüşmelerde bulunacaklarıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız ayrıca, Türk- Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından düzenlenecek ‘Daha Adil Bir Dünya Mümkün’ başlıklı konferans kapsamında Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Türk, soydaş ve Müslüman toplumu temsilcileriyle bir araya geleceklerdir. Cumhurbaşkanımızın, ABD’deki basın yayın kuruluşlarına mülakatlar vermeleri ve Türk- Amerikan İş Konseyi (TAİK) tarafından ABD iş dünyasının temsilcilerinin iştirakiyle düzenlenecek 11’nci Türkiye Yatırım Konferansı geleneksel Gala Yemeği’ne teşrif etmeleri öngörülmektedir.”

'ABD ile ortak çıkarlara sahibiz'

Erdoğan, New York'ta Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından düzenlenen ve kısa bir süre önce satışa çıkan kitabıyla aynı ismi taşıyan "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" başlıklı konferansta konuştu.

ABD ile ilişkilere de değinen ve "Türkiye ve ABD ortak değerlere, ortak çıkarlara ve köklü bir geçmişe dayanan iki dost ve müttefik ülkedir" diyen Erdoğan, ABD'deki Türk toplumunu "Türkiye düşmanlarının yürüttüğü kampanyalara karşı çalışmaya" ve "PYD ile FETÖ'yü anlatmaya" çağırdı:

"Bazı konularda dönem dönem görüş ayrılıkları yaşasak da birçok bölgesel ve küresel meselede benzer tutum ve çıkarlara sahibiz. Ekonomik açıdan da büyük ve her geçen gün artan bir işbirliği potansiyelimiz var. Salgına rağmen ikili ticaret hacmimiz 20 milyar doları aştı. Bu yıl da inşallah 25 milyar dolar seviyelerine ulaşacağız. 100 milyar dolar hedefine erişmek için de çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz."