Erdoğan bugün bakanlarıyla toplanıyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün bakanlarıyla 'koronavirüs salgını, dış politika ve terörle mücadele' gündemlerini görüşmek üzere toplanacak.

Toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da bir sunum yapması bekleniyor.

Osman Kavala için çağrı yapan 10 büyükelçiye ilişkin durum ise toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 büyükelçinin 'istenmeyen isim' ilan edilmesi için talimat verdiğini açıklamıştı.

G20 Liderler Zirvesi'ne dair hazırlıklarlar da toplantıda ele alınacak. Liderler zirvesi, bu ayın sonunda İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenecek.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameraların karşısına geçmesi bekleniyor.