Erdoğan bugün bakanlarını topluyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün bakanlarıyla toplanıyor. Toplantının gündeminde ekonomi, bölgesel gelişmeler ve koronavirüsle mücadele dahil çok sayıda iç ve dış başlık var.

Suriye, Libya, Doğu Akdeniz ve Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan gelişmeler de toplantının gündemleri arasında olacak.

Ekonomideki son verilerin de toplantıda konuşulacağı belirtildi. Asgari ücrete yapılacak zam oranının da toplantının gündem maddelerinden biri olması bekleniyor.

Toplantıda alınan kararları Erdoğan bir basın toplantısıyla duyuracak.