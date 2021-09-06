Erdoğan bugün bakanlarını topluyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün bakanlarını toplayacak.

Beştepe'de yapılacak toplantıda, günlük vaka sayılarının yanı sıra aşılamadaki son durum değerlendirilecek ve yerli aşı çalışmaları ele alınacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın salgının seyrine ilişkin son durum hakkında bir sunum yapması da bekleniyor.

İç ve dış gelişmelerin ele alınacağı toplantıda, Afganistan'daki son durum ve Hamid Karzai Havalimanı'nın işletilmesi gibi başlıklar değerlendirilecek. Göç tedbirleri gözden geçirilecek.