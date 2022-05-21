Erdoğan: Bu ülkenin gençlerini bozuk para gibi harcamalarına müsaade etmeyeceğiz

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin gençlik kolları tarafından Adana’da düzenlenen 'Bir Gençlik Şöleni' etkinliğinde konuştu.

Erdoğan, "Sırtını emperyalistlere, onların temsilcilerine, muhtelislerin, 3 günlük ikballeri uğruna bu ülkenin gençlerini bozuk para gibi harcamasına müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her karış toprağında bir şehidin yattığı bu mübarek vatanı kavgadan, kaostan medet uman kan tüccarlarının insafına bırakmayacağız. Son 20 yıldır olduğu gibi 2023'e giden kritik süreçte de 85 milyonun tamamını kardeşimiz bilecek, geleceğe yine omuz omuza yürüyeceğiz." dedi.

Erdoğan şöyle devam etti:

"Bizim siyasetimizde kışkırtma, tahrik, gençleri sokağa dökmek yoktur. Bizim siyaset anlayışımızda milleti düşmanlaştırmak, milleti kutuplaştırmak yoktur. Biz nefreti, öfkeyi, husumeti körükleyen değil, kardeşliği, kucaklaşmayı öne çıkaran bir siyasi geleneğin mensuplarıyız. Bugün burada sadece sizlerle kucaklaşmaya gelmedik. Aynı zamanda raf ömrü tükenmiş, bayat senaryolarla milletimizi bölmeye heveslenen siyaset simsarlarına da net bir mesaj vermek için geldik. Türkiye’nin geleceğine kimsenin ipotek koyamayacağını bir kez daha güçlü bir şekilde haykırmak için geldik. Dost düşman herkese ilan etmek için geldim."

Erdoğan, "Göğsümüzü tanklara, ölüm kusan silahlara siper edeceğiz ama istikbal ve istiklalimize asla leke sürdürmeyeceğiz" dedi.