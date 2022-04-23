Erdoğan bu sene de 23 Nisan törenine katılmadı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, beraberindeki heyetle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Törende, Şentop'un yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri ve milletvekilleri yer aldı.

Önce Aslanlı Yol'dan yürünerek Atatürk'ün mozolesine gelindi. Mozoleye çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Heyet, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti ve TBMM Başkanı Şentop burada Anıtkabir Özel Defterini imzaladı.

Şentop Anıtkabir Özel Defteri’ne özetle "Aziz Atatürk, teşekkülüne öncülük ettiğiniz ve ilk başkanlığını yaptığınız Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 102. yıldönümü vesilesiyle buradayız. Milli Mücadele'nin Başkumandanı olarak, Milletimizi büyük bir diriliş gayesi etrafında birleştirdiniz ve bizler için bu cennet vatanı ebedi yurdumuz olduğunu tescil ettirdiniz. Sizlerden aldığımız ilhamla, Milli hakimiyetten ve tam bağımsızlığımızdan ne bugün ne de gelecekte asla taviz vermeyecek bir şuurla yolumuza devam edeceğiz" diye yazdı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen senelerdeki gibi bu sene de Anıtkabir'deki anma törenine katılmadı. Erdoğan 2014 yılında Cumhurbaşkanı seçildiği tarihten bu yana Anıtkabir'deki 23 Nisan törenlerine katılmıyor.