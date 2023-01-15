Erdoğan: Bu seçimlerde eski Türkiye ile yeni Türkiye arasında bir tercih yapacağız

AKPli Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Muğla'nın Fethiye ilçesinde partisi tarafından düzenlenen Gençlik Buluşması'nda konuştu.

Erdoğan'ın dün katıldığı program bugün banttan servis edildi.

Konuşmasında altılı masayı hedef alan ve 2023 seçimlerini "çok kritik" diye niteleyen Erdoğan özetle şunları söyledi:

"Herkes Rusya'ya saldırırken biz Rusya'ya saldırmadık. Tam aksine Sayın Putin'le olan ilişkilerimizi daha önce nasılsa yine aynı şekilde koruduk. Hatta, şöyle de güzel bir teklif yaptı, 'Tahılı ücretsiz göndereyim' dedi. Biz de 'Senin ücretsiz göndereceğin tahılı biz de fabrikalarımızda una çevirir, senin de arzu ettiğin gibi fakir Afrika ülkelerine göndeririz' dedik. Şimdi hedefimiz buğdayı una çevirip fakir Afrika ülkelerine göndermek. Çünkü yüzde 44 Avrupa'ya gitmiş bugüne kadar. Afrika'ya yüzde 14 gibi bir oranda gönderilmiş. Şimdi biz bunu dengeleyip o fakir fukara, garip gureba Afrika ülkelerine göndererek onların beklentilerine en güzel cevabı vermiş olacağız.

- Bu seçimlerde sadece adaylar arasında tercihte bulunmayacağız. Vereceğimiz oyla eski Türkiye ile yeni Türkiye arasında çok önemli bir tercih yapacağız.

- Masacıların nasıl bir Türkiye vadettiğini siz görüyorsunuz. Hepsi Cumhurbaşkanı yardımcısı olacakmış, birer tane de bakanlık alacaklarmış. Bu cehalet, cehalet. Türkiye nasıl yönetilir bilmiyorlar. Bunların Anayasa'dan da haberleri yok.

- Onca toplantı yaptılar, ortaya vizyon, proje namına bir şey koyamadılar. Tabii bu arada yurtdışından Corclar, morclar geliyor. Yok efendim Merkel'in danışmanıymış, şunun danışmanıymış. Bu ülkeye yerli ve milli yöneticiler lazım.

- Kendilerinin bile güvenmediği birine milletimizin güvenmesini istiyorlar. Kendilerinin itibar etmediği birine Amerika'sından Rusya'sına Çin'inden Avrupa'sına dünya liderlerinin itibar göstermesini bekliyorlar.

- Benim bildiğim gençler böyle bir saçmalığı ve akıl tutulmasına asla itibar etmez.

- Haliç'i temizledik, Haliç'te şimdi balık tutuyorlar. Fakat Haliç yine zaman zaman kokmaya başladı. Çünkü dedim ya çöp, çukur, çamur, bunlarda bu var. Haliç daim temiz olsun diye İstanbul Boğazı'ndan Haliç'e tüneller açtık ki oradan gelen suyla Haliç daima temiz bir su imkanına kavuşsun dedik, bunu da başardık ama şimdiki Beyefendinin (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu) böyle bir derdi yok. Haliç her an tehdit altında. İzmir Körfezi'nde de şu anda sıkıntı söz konusu. Şu anda bütün bu sıkıntılı yerlerle ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz, yürütüyoruz ve aynı şekilde bunları yapmaya yine devam edeceğiz.

- Çünkü benim milletim 'Ah' diyorum, 'Şu CHP'yi bir anlasa da buna 2023'te öyle bir ders versin ki bu gençlik, bir daha bunlar belini doğrultamasın.

- (Anayasa değişikliği teklifi) Meclis’e bu işi götüreceğiz.

- Türkiye’de maalesef muhalefetin, siyasetle hiçbir zaman dürüst ilişkisi olmamıştır. Hep yalan.

- (Altılı masa) Onların kim hangisi aday çıkaracak, çıkarmayacak bunlara hiç kafayı takmayın. Biz işimize bakalım.

- (İsveç'teki eylem görüntüleri) Bu duruma karşı eğer bir el koymazlarsa İsveç ile münasebetlerimizi çok daha gerebilir."