Erdoğan bu akşam ABD Başkanı Biden'la telefonda görüşecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, pazar günü yapılan ikinci tur seçimlerinde tekrar Cumhurbaşkanı seçilen Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile bir telefon görüşmesi yapacağını açıkladı.

NTV'nin aktardığına göre Kalın, iki lider arasındaki telefon görüşmesinin bu akşam gerçekleşeceğini söyledi. Biden seçimden sonra Erdoğan'ı tebrik ettiği Twitter paylaşımında, "İkili meselelerde ve paylaştığımız küresel sınamalarda NATO müttefikleri olarak çalışmaya devam etmeyi heyecanla bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Blinken Erdoğan'ın yanı sıra yüksek katılım nedeniyle Türk seçmeni de tebrik etti. Türkiye'yi "değerli bir NATO müttefiki ve partner" olarak nitelendiren Blinken, "Türk halkının seçtiği hükümet ile işbirliğimizi sürdürmeyi heyecanla bekliyorum" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 12 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "Erdoğan balkon konuşmasına çıkarken o Amerikan Başkanı Biden'ın yüzü mosmor olacak" diye konuşmuştu. 14 Mayıs seçimlerinden sonra Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Başkan Joe Biden, kim kazanırsa onunla çalışmak için heyecanlı" denilmişti.

ABD'nin siyasi bir atama olan ve Başkan Joe Biden tarafından büyükelçilik görevine getirilmeden önce Cumhuriyetçi Parti'den senatörlük yapan Ankara Büyükelçisi Flake, 29 Mart'ta CHP Genel Merkezi'nde Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu temasa tepki göstermişti.