Erdoğan: Böyle dönemler hep birlikte fedakârlık yapmamız gereken dönemlerdir

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'daki Kuzey Çevre Yolu'nun açılış töreninde konuştu. Artan hayat pahalılığını "küresel ölçekteki artışa ve içerideki fırsatçılara" bağlayan Erdoğan, "Milletimizden sabırlı olmasını, bize güvenmesini istiyorum" dedi.

''Türkiye bu yaz uluslarası alanda itibarını arttırmış, içeride hayat pahalılığı ile mücadelede daha hızlı adımlarla yürümeye başlayacaktır'' diyen Erdoğan, ''Milletimizden bize güvenmesini istiyorum'' şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

''Yatırımdaki ayrımları ortadan kaldırarak; vatandaşlarımızın tamamını hizmet veren eserler inşa ettik. Önümüzde aşmamız gereken sıkıntılar var. Enerji ve gıda başta olmak üzere küresel mal fiyatlarında yaşanan aşırı artışlar bizi de etkilemektedir. Buna bir de ülkemizdeki kimi kesimlerin aç gözlülüğü eklendiğinde vatandaşlarımız için sıkıntılı bir tablo çıkmaktadır.

Fiyatlar konusunda vatandaşlarımızın aşına göz dikenleri acımayacağız. Bu dönemler ortak geleceğimizi düşünmemiz gereken dönemlerdir. Böyle dönemler hep birlikte fedakârlık yapmamız, hep birlikte günlük kazancımızı değil ortak geleceğimizi düşünmemiz gereken dönemlerdir. Üç kuruş fazla kazanmak için milletin huzuruna göz dikenler, en büyük zararı kendilerine vermektedir. Devletimiz yoğun bir çalışma içerisindedir. İnşallah bunların etiketlere yansımasını yakın zamanda görmeye başlayacağız. Vicdansızlık yaparak milletin aşına, ekmeğine, geçimine göz dikenlere acımayacağız.

Tarım ve turizmdeki hareketlenme istihdamı olumlu etkileyecektir. Türkiye uluslarası alanda itibarını arttırmış, içeride hayat pahalılığı ile mücadelede daha hızlı adımlarla yürümeye başlayacaktır. Milletimizden sabırlı olmasını, bize güvenmesini istiyorum.''