Erdoğan: Böyle dönemler hep birlikte fedakârlık yapmamız gereken dönemlerdir

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'daki Kuzey Çevre Yolu'nun açılış töreninde konuştu. Artan hayat pahalılığını "küresel ölçekteki artışa ve içerideki fırsatçılara" bağlayan Erdoğan, "Milletimizden sabırlı olmasını, bize güvenmesini istiyorum" dedi.
''Türkiye bu yaz uluslarası alanda itibarını arttırmış, içeride hayat pahalılığı ile mücadelede daha hızlı adımlarla yürümeye başlayacaktır'' diyen Erdoğan, ''Milletimizden bize güvenmesini istiyorum'' şeklinde konuştu.
Erdoğan'ın açıklamaları şöyle: