Erdoğan BM salonunun dekor renklerine taktı: 'Dünyada ne kadar LGBT’ci var?'

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 78. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ziyaretinin ardından New York'taki Türkevi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

New York’taki BM Genel Merkezi’ndeki Genel Kurul Salonu’nda bulunan dekorların renklerine "takılan" Erdoğan, “Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na girerken basamaklarda ve diğer bazı alanlarda LGBT renklerinin olduğunu görüyorsunuz" diyerek rahatsızlık duyduğunu, konuyu BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmek istediğini söyledi.

Erdoğan’ın açıklamaları şöyle:

“Beni en çok rahatsız eden konulardan bir tanesi herhalde sizin de dikkatinizi çekmiştir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na girerken basamaklarda ve diğer bazı alanlarda LGBT renklerinin olduğunu görüyorsunuz. Burayla ne yapılmak istendiği önem arz ediyor. Şu anda liderlerden bir tanesi LGBT’ci bir diğer lider LGBT’ye karşı, böyle bir durum var. Ne yapılmak isteniyor? Ben şahsen Genel Sekreterle fırsat bulup bunu konuşmak isterdim. Şu anda dünyada ne kadar LGBT’ci var? Bu basamaklarda onların ne kadar hakkı varsa, LGBT’ye karşı olanların da bu denli var. Çünkü bu bir insani mesele ve buradan rahatsız olanların olduğunu da bilmek lazım.”

Öte yandan Erdoğan’ın LGBT'lerin mücadelesini temsil eden 'gökkuşağı bayrağı' ile karıştırdığı dekorun salonda 18 Eylül’de başlayan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Zirvesi için belirlenen 17 hedefi temsilen 17 farklı renkte hazırlandığı belirtildi.

‘Ailenin merkezinde olduğu anayasa hazırlığındayız’

Erdoğan, kendisine yöneltilen "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu seviyesinde aile kurumunun küresel bir saldırı altında olduğunu ifade eden ilk ve tek lider siz oldunuz" şeklindeki sözlere ise yakın zamanda Türkiye'de "merkezinde ailenin yer aldığı" bir anayasa değişikliği hazırlığı içinde oldukları yanıtını verdi.