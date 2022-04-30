Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 gün aranın ardından Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'le bir telefon görüşmesi daha yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna’daki savaşa dair gelişmelerin ele alındığı görüşmede, BM Genel Sekreteri Guterres Moskova ve Kiev temaslarına ilişkin Erdoğan’a bilgi verdi.

Erdoğan, görüşmede, "gerek İnsani Temas Grubu gerek tahliyeler ve insani yardım konularında BM öncülüğünde yapılacak çalışmalara Türkiye’nin elinden gelen desteği vermeye hazır olduğunu" ifade etti.