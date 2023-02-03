Erdoğan: Biz gelmeden önce İstanbul'da çöp, çukur, çamur vardı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanbeyli Restorasyonu Tamamlanan Aydos Kalesi ve Sultan Korusu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

CHP'yi hedef alan Erdoğan, "Parlamentoyu çoluk çocuğa mı bırakacağız diyen kimdi. Bu CHP'ydi. Fatih bir çağı kapatıp yeni bir çağı açtı" dedi. Erdoğan, "Bay bay Kemal'e 14 Mayıs'ta dersini vermeye hazır mısınız. Yandaşlarına ders vermeye hazır mısınız. Ben size inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"30 yaşından önce 25'e sonra 18'e seçme ve seçilme yaşını getiren kim, biz. Gençlere parlamentoyu çoluk çocuğa mı bırakacağız diyen kimdi, CHP. İstanbul'u biz yeniden ayağa kaldırdık. Biz gelmeden önce ne vardı; çöp, çukur, çamur. CHP bu demek. Bay bay Kemal'e 14 Mayıs'ta ders vermeye hazır mısınız? İstanbul susuz muydu? İstanbul'a suyu 110 kilometreden Istranca'yı delerek biz getirmedik. Sakarya'dan aynı şekilde buraya biz getirmedik.

Biz laf değil iş ürettik. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptık mı? Nerelerden nerelere geldik. Belediye başkanlarımızın gösterdiği mücadelenin yakın şahidiyiz. Bir şehrin önce bünyesindeki kanserli hücrelerden arındırmak, potansiyelini harekete geçirmek, güzelliklerini ortaya çıkarmak... Bunların hiçbiri kolay olmuyor.

'Yeni bir meydan okumaya hazırlanıyoruz'

14 Mayıs'ta gidilecek seçimlerde küresel güçleri arkasına alarak tek parti faşizmini hortlatmak isteyenlere karşı yeni bir meydan okumaya hazırlanıyoruz. Önümüzdeki seçimlerde 'yeter söz de karar da gelecek de milletindir' diyerek karşınıza geliyoruz.

CHP'nin başındaki zatın büyük hevesle sarıldığı Bay Kemal sıfatını terfi ettirdik. 14 Mayıs'ta adı ne oldu, bay bay Kemal'e çevireceğinizden şüphe duymuyorum.

Ülkeyi 6 kişinin hırslarının oyuncağı haline getirmek isteyenlerin heveslerini kursaklarında bırakacağız. Bu zafer İstanbul'un da ayağına vurulan prangalardan kurtuluşunun da işareti olacak.

Türkiye'nin yapılanları yıkacak, tersine döndürecek bir yıkım ekibine değil daha büyük eserler yapacak AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'na ihtiyacı var."