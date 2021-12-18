Erdoğan: Biz artık tepeleri değil, Kilimanjaro gibi dağları aşmayı istiyoruz

Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin açılışında konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Biz çok daha büyük hedeflerin peşindeyiz, biz artık tepeleri değil, Kilimanjaro gibi dağları aşmayı istiyoruz' dedi.
Erdoğan'ın açılışta yaptığı konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
- Biz çok daha büyük hedeflerin peşindeyiz, biz artık tepeleri değil, Kilimanjaro gibi dağları aşmayı istiyoruz.
- Afrika'nın Güvenlik Konseyi'nde söz ve karar hakkı bulunmaması adaletsizliktir.
- Dünya 5'ten büyüktür bayrağı altında yürüttüğümüz mücadeleyi sadece kendimiz için değil, Afrikalı kardeşlerimiz için de veriyoruz.
- (Turkovac) Süreç tamamlanınca aşımızı, milletimiz ve Afrikalı kardeşlerimizle beraber tüm insanlığın hizmetine sunacağız.
- Bir Afrika atasözünde, "Bugün yaptığımız her şey tarihe kazınır" denmektedir, bugün biz de alacağımız kararlarla Türkiye-Afrika ilişkilerine damga vuracağız.