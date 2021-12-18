Erdoğan: Biz artık tepeleri değil, Kilimanjaro gibi dağları aşmayı istiyoruz

Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin açılışında konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Biz çok daha büyük hedeflerin peşindeyiz, biz artık tepeleri değil, Kilimanjaro gibi dağları aşmayı istiyoruz' dedi.

Erdoğan'ın açılışta yaptığı konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde: