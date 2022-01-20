Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri’ne gidiyor

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şubat ayında Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edeceğini açıkladı.

Şentop, Birleşik Arap Emirlikleri temasları kapsamında; Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Şeyh Saif Bin Zayed ile görüştü.

Parlamenterler heyetinin de katıldığı görüşmede Türkiye-BAE ilişkileri, yeni dönemden beklentiler ile ticari, ekonomik ilişkilerin daha da ileri taşınmasına ilişkin temenniler dile getirildi.

Şentop görüşme sonrasında basına yaptığı açıklamada, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şubat ayında BAE’yi ziyaret edeceğini belirtti.

Türkiye ve BAE arasında uzun bir tarihi bir bağ olduğunu ifade eden Şentop, BAE ile yakın ilişki ve iş birliği için her iki tarafın da istekli olduğunu, BAE yetkililerinin de güçlü bir irade içinde bulunduğunu vurguladı.

Bin Zayed: ‘Dört gözle bekliyoruz’

Öte yandan BAE Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Şeyh Saif Bin Zayed, yeni dönemde AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BAE’ye yapacağı ziyareti dört gözle beklediklerini ifade etti. (ANKA)