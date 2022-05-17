Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri'nde

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Uluslararası Havalimanı'na gelişinde, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) yeni Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan tarafından karşılandı.

Erdoğan, havalimanında bir araya geldiği Nahyan'a, eski Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın geçen hafta hayatını kaybetmesinden dolayı taziyelerini iletti.

Erdoğan'a ziyaretinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan da eşlik etti.