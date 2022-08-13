Erdoğan: Birileri masa kurup iftira üretiyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çorum'da Kadeş Barış Meydanı'nda toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Varsın onlar bizim nasıl bir memleket sevdası içinde olduğumuzu anlayamasınlar. Biz dili olup söyleyemeyenlere rağmen muhabbetimizi güçlendireceğiz. Şehrimize modern bir stadyum kazandırmanın müjdesini vermiştik. 15 bin kişilik stadyumu kullanıma açtık. Çorum şu anda 2. ligde. 2. lig Çorum'a yakışmaz. Stadyumun hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Birileri masa kurup sabah akşam iftira üretirken, biz eser ve hizmet üretiyoruz, dertlere derman oluyoruz.

Sınırlarımın içinde teröristlere göz açtırmıyoruz. Sınır ötesinde de teröristlerin tepesine biniyoruz.

Avrupalılar kışı nasıl geçineceğiz diye kara kara düşünürken, biz stratejik çalışmalar yürütüyoruz. Arama-sontaj faaliyetlerini artık kendi gemilerimizle yapıyoruz. Şu an 4 tane sondaj gemimiz var.

İnşallah doğalgazı çıkarttığımız andan itibaren unutmayın bu ülke bambaşka olacak, daha güçlü olacak. Halkımıza bunun yansıması da farklı olacak.

Ülkeye ve millete hizmet nasip işidir. Atalarımız bunun için zorla güzellik olmaz demişler. Hizmette gözü olmayanların içler acısı halini görüyorsunuz. Birilerinin nelerle uğraştığını sizler de görüyorsunuz.

Öyle bir seslenin ki 6'lı masa değil altındakiler de duysun. Gece gündüz çalışmaya var mıyız?

Orada bir pankart görüyorum. 6'lı masa menüsü diyorlar. Herhalde siz bu menüyü görmüşsünüz. Ne var bu menüde altılı masa menüsünde yalan çorbası, koltuk kebabı, Kandil dolması, laf salatası, Selo kahvaltısı, Washington portakalı var.

Pazartesiden itibaren büyük başta da yüzde 30-35 indirime gidiyoruz. 40 çeşit üründe inşallah Tarım Kredi Kooperatiflerinde ciddi manada indirime gidiyoruz."

Yola barikat kurdular

Erdoğan’ın konuşacağı Çorum Kadeş Barış Meydanı’nda günün erken saatlerinden itibaren güvenlik önlemleri alınarak meydana çıkan yollara barikatlar kuruldu. Cumhuriyet'in haberine göre yurttaşlar barikatlardan tek tek geçirildi ve üzerleri arandı. Çorum Belediyesi’ne ait kamyonlarda meydana çıkan yollardaki trafik akışını engelledi.