Kılıçdaroğlu: Erdoğan bana açtığı davaları kaybediyordu, çareyi hakimleri göndermekte buldular

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun 5 bin 75 hakim ve savcının görev yerini değiştirdiği kararname Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuyla ilgili "Erdoğan benimle ilgili dava açma algıları yapadursun, tüm davaları kaybediyordu. Çareyi davalara bakan hakimleri göndermekte buldular" açıklaması yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

"Erdoğan benimle ilgili dava açma algıları yapadursun, tüm davaları kaybediyordu. Çareyi davalara bakan hakimleri göndermekte buldular. Erdoğan ve atadığı Adalet Bakanı; bugün ayarını bozduğunuz kantar, yarın sizi tartar. Yapmayın bunları.

Ayrıca, hukuku savunduğu için görev yeri değişen hakimler, bunu bir şeref madalyası olarak taşıyacaktır. Emin olsunlar, tüm hukuksuzlukları kaldıracak, mağduriyetleri gidereceğiz."