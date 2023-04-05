Erdoğan: 'Birileri emeklilerimizin maaşları ve ikramiyeleri üzerinden istismar siyaseti yürütüyor'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerle iftar programında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Emeklilik, hayattan kopmak değil yeni bir evresine başlamaktır. Ömrünü ülkesine, ailesine, sevdiklerine hizmet yolunda harcayan emekli kardeşlerimiz başımızın tacıdır. Salgın döneminde emekliler, adeta kaderine terk edilirken Türkiye'de ise en çok üzerine düşülen kesim olmuştur.

Parklar, yeşil alanlar, açık hava spor tesisleri ile donattığımız şehirlerimiz öncelikle sizin emrinizde. EYT'de 2 milyondan fazla vatandaşımızın yaş engelini kaldırdık. Ciddi bir engeli olmayan insan için yapacak iş de hobi de bitmez.

Türkiye yüzyılını sizlerin ufkuyla şekillendireceğiz. Sizler eski Türkiye'nin acılarını, kayıplarını en bilensiniz, 20 yılda nereden nereye geldiğimizi belki bazen gençlere anlatmakta zorlanıyoruz ama sizler canlı şahidisiniz.

Emeklilik dönemini rahatça sürdürmek sizlerin en büyük hakkı, bunu da maaşlarla yapacaksınız. Biz geldiğimizde bu maaşlar çok düşüktü ancak 50 dolara tekabül ediyordu. En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya yani yaklaşık 400 dolara yükselttik.

Aynı zamanda asgari ücreti 8 bin 500 liraya, 65 yaş aylığını bin 900 liraya çıkardık. Sosyal güvenlik kurumlarını tek çatı altında toplayıp işleri kolaylaştırıp aradaki uçumları kaldırdık.

Birileri emeklilerimizin maaşları ve ikramiyeleri üzerinden istismar siyaseti yürütüyor. Neymiş, maaşları şöyle yapacakmış, ikramiyeleri böyle yapacakmış, bunun için söz veriyormuş

Hatırlarsanız aynı zat mahalli seçimler öncesi kazandığı belediyelerden tek bir işçinin bile işinden edilmeyeceği konusunda namus sözü vermişti. Nerede namus, ne oldu? Bunca insan belediyelerden çıkartıldı. On binlerce insan işinden ekmeğinden edildi. Bu kişi namus sözünü asla yerine getirmedi.

Anlaşılan şimdi de gözlerine emeklilerimize kestirmişler. Her seçim öncesi gibi açmışlar vaat bohçasını bol keseden dağıtıyorlar"