Erdoğan: Birileri çıkıp 'aç kaldık' diyor, aç kalan falan yok

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEİK Merkez Ofisi Açılışı ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde konuştu. Erdoğan, "Şimdi birileri çıkıp ‘aç kaldık’ diyor. Ya vicdansızlık yapma, ne aç kaldın. Aç kalan falan yok!" dedi.

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun "kaçış planı" açıklamalarına da işaret ederek, "Paralardan bahsediyor. Amerika'ya şuraya burada falan. 150 bin lira kazandım. 100 bin lira daha kazandım. O paraları iftira attıkları ENSAR ve TÜRGEV'e ben veriyorum" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satırlar şöyle:

"Türkiye'yi büyütme anlayışı üzerine kurulu yeni ekonomi programımızın en büylük güvencesi sizlerin azmi ve gayretidir. Geçtiğimiz 20 yılda nasıl yapılamaz denilen her işi birlikte yapılır hale getirdiysek, her mücadeleyi birlikte zafere ulaştırdıysak inşallah bu hedefi birlikte vasıl olacağız.

Hükümetimizi ilk kurduğumuzda bu ülke 1994 ve 2001 krizlerinin ağır yükü altında ayakta durmakta zorlanıyordu. Altyapı eksikliklerimiz ve reel ekonominin siyasi istikrarsızlığın, darbe, vesayet ve akıl dışı baskılarla sürekli tökezleyen yapısı sebebiyle geleceği kestiremiyorduk.

Önce güven iklimini tesis ettik. Devletine güvenen iş dünyamız bir anda şaha kalktı. Buradan 7,5 saatte İzmir'e gidilirken, 3.5 saatte nasıl gidilir onu gösterdik. İzmir-Manisa arasındaki dağlar aşılamıyordu, Sabuncubeli Tüneli'ni yaptık. Biz bunlarla hiçbir zaman yetinmedik. Aşk ile koşan yorulmaz dedik.

'Aç kalan falan yok'

Birileri çıkıp 'aç kaldık' diyor. Ya vicdansızlık yapma, ne aç kaldın. Aç kalan falan yok. Yeter ki dürüst ol, samimi ol. Sürekli olarak yapmış olduğumuz zamlarla, parasal düzenlemelerle vatandaşın imkanlarını nereden nereye getirdiğimiz ortada.

62 yıl önce 27 mayıs'ta bu CHP ne dediyse bugün de aynı şeyi söylüyor. O zaman da rahmetli Menderes için de uçaklarla dolu altını yurtdışına kaçırdılar dediler. Şimdi de benim için aynı şeyi söylüyor. 2023 geliyor. bu millet sana dersi yine verecek. Erdoğan'ı 15 Temmuz gecesi kaçırtamadınız. Sen ise gece 23.00'te tankların arasında kaçtın. Herkesi meydanlara çağırdığımda, benim sevdalısı olduğum bu millet Atatürk Havalimanı'na yığıldı ve bizi bekledi. Geldik onlarla oradan kucaklaştık ve birlikte yolumuza devam ettik.

'O paraları iftira attıkları ENSAR ve TÜRGEV'e veriyorum'

Paralardan bahsediyor. Amerika'ya şuraya burada falan. 150 bin lira kazandım. 100 bin lira daha kazandım. O paraları iftira attıkları ENSAR ve TÜRGEV'e ben veriyorum. Bu anlattığı bahsettiği şeyler özellikle Amerika'da yapılan Türk evinin arkasında muhteşem bir yurt.

'Türkiye gemisi su alırsa sonuçlarını hepimiz yaşayacağız'

Unutmayın hepimiz aynı gemideyiz. Şayet Türkiye gemisi su alırsa bunun sonuçlarını hepimiz yaşayacağız. Biz tüm dikkatimizi Türkiye'nin aydınlık geleceğine yöneltmiş durumdayız. Üretim tarafında istihdamda, ihracatta gayet iyi durumdayız. Cari açıktaki dengelerin bozulmasının tek sebebi, tüm dünyada olduğu gibi artan enerji giderleridir.

İstihdamda küçük oynalamara rağmen, sosyal kırılmalara sebep olacak bir riskle karşı karşıya değiliz. Bizim uyguladığımız ekonomi programı gayet tutarlıdır."