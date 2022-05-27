Erdoğan: Birileri çıkıp 'aç kaldık' diyor, aç kalan falan yok

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEİK Merkez Ofisi Açılışı ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde konuştu. Erdoğan, "Şimdi birileri çıkıp ‘aç kaldık’ diyor. Ya vicdansızlık yapma, ne aç kaldın. Aç kalan falan yok!" dedi.
Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun "kaçış planı" açıklamalarına da işaret ederek, "Paralardan bahsediyor. Amerika'ya şuraya burada falan. 150 bin lira kazandım. 100 bin lira daha kazandım. O paraları iftira attıkları ENSAR ve TÜRGEV'e ben veriyorum" ifadesini kullandı.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satırlar şöyle: