Erdoğan Bilecik Valisi'ne çıkıştı: 'Al mikrofonu al, sen başka şeyler anlatıyorsun'

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Bilecik'te katıldığı altın madeni açılışında kürsüde konuşurken bozuk yol nedeniyle Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya'ya çıkıştı.

Erdoğan yaptığı konuşmada "Yollarımızın standardı birçok Avrupa ülkesinin bile üzerinde" dedikten sonra konuşmasında Ulaştırma ve Altyapı Başkanı Adil Karaismailoğlu'na hitaben "Adil Bey, yalnız bu Söğüt'le ilgili bir bölüm varmış. Bilmiyorum, fazla değil dediler. Vali Bey nerede?" diye sordu.

Ayağa kalkan Vali Kızılkaya'ya "Kaç kilometre" diye soran Erdoğan "Söğüt-Bozüyük yolu 26 kilometre efendim. Bozuk yol 2 kilometre" yanıtını aldı.

Kızılkaya'ya "Al mikrofonu al" diyen Erdoğan "Ben sana Söğüt-Bozüyük arasını sormuyorum. Şu anda bozuk olan, sıkıntılı yer neresi Vali Bey?" dedi. Kızılkaya'nın "Bozuk yol 2 kilometre efendim. Yapılıyor" yanıtını vermesi üzerine Erdoğan "Sen bana başka şeyler anlatıyorsun. Adil Bey süratle, hemen, anında... Yarın değil hemen şimdi" ifadelerini kullandı.