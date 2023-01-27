Erdoğan: Mart sonu itibariyle Karadeniz gazını hanelere vermeye başlıyoruz

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Bilecik'te "Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş Söğüt Altın Madeni Tesis Açılışı ve İlk Altın Dökümü Töreni"nde konuştu.

Erdoğan "Mart ayı sonu itibarıyla Karadeniz gazını hanelere vermeye başlıyoruz" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"- (Gübretaş Altın Madeni Tesisi) Bugüne kadar yaklaşık 70 milyon dolar yatırım gerçekleştirilerek projenin ilk kısmı tamamlandı.

- Burası tam kapasite ile faaliyete geçtiğinde ülkemizde en çok altın üretimi yapılan ilk üç madenden birisi olacaktır.

- Birileri güneş ve rüzgar enerjisini yeni yeni keşfede dursun biz yenilenebilir enerjide Avrupa'da 5'inci, dünyada 12'nci sıraya yükseldik.

- Mart ayı sonu itibarıyla Karadeniz gazını hanelere vermeye başlıyoruz.

- Geçtiğimiz yıl maden ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 9,1 artışla 6,5 milyar dolara ulaştı ve bu alanda cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı.

- Madencilik sektörümüzün gayri safi yurt içi hasılaya katkısını son 14 yılda 11 milyar liradan 93 milyar liraya çıkardık."