Erdoğan: Beyin göçünü tersine çeviriyoruz

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen TÜBİTAK ve TÜBA Ödülleri Töreni’nde konuştu.
Erdoğan, özetle şunları söyledi:
- Ülkemizde bir kesim, arkasına önüne bakmadan her konuyu istismar etmekte sınır tanımıyor. Bunlardan biri de beyin göçü meselesidir. Öncelikle genç beyinlerimizin kendilerini geliştirmek için yurt dışına çıkmalarına karşı olmadığımızı, tam tersine bunu desteklediğimizi belirtmek isterim. Çin’in başarısının en büyük sebeplerinden biri olarak, yurt dışına okumaya giden gençlerinin oralarda kazandıkları tecrübeleriyle ülkelerine yaptıkları katkılar gösterilmektedir. Biz de TUBİTAK aracılığıyla bu doğrultuda adımlar atıyoruz.
- İhdas ettiğimiz programlarla geri dönen araştırmacılarımız sayesinde bilim ekosistemimizi güçlendiriyor, beyin göçünü tersine çeviriyoruz. 2018 yılında hayata geçirdiğimiz Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı’mızla ülkemize dönen 190 üst düzey araştırmacıdan 9’u projelerini başarıyla tamamladı.
'Bilime yaptığımız yatırımın meyvelerini topluyoruz'
- Ülkemiz, milli teknoloji hamlesi rehberliğinde gerçekleştirdiği çalışmalarla dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girme hedefine adım adım yaklaşıyor. Biz, siyasi bağımsızlığın teknoloji bağımsızlıktan geçtiğine samimiyetle inanıyoruz.
- Son bir yılda 174 üniversiteden 3 bin 734 araştırma projesine 1,5 milyar liradan fazla destek verdik. Hayata geçirdiğimiz projelerle beyin göçünü tersine çeviriyoruz. Teknoloji geliştiren insanlarımıza verdiğimiz değer ortadadır. Bilime yaptığımız yatırımın meyvelerini topluyoruz. (ANKA)