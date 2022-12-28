Beştepe'de EYT toplantısı: Erdoğan açıklama yapacak

Erdoğan'ın bu akşam EYT düzenlemesini kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

Haber Merkezi

EYT düzenlemesine ilişkin Beştepe'de AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir toplantı yapıldı.

Toplantının ardından EYT düzenlemesinin açıklanması bekleniyor.

Erdoğan'ın saat 19.45'te detaylı bir açıklama yapılması bekleniyor.