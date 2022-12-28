EYT düzenlemesine ilişkin Beştepe'de AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir toplantı yapıldı.
Toplantının ardından EYT düzenlemesinin açıklanması bekleniyor.
Erdoğan'ın saat 19.45'te detaylı bir açıklama yapılması bekleniyor.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Beştepe'de EYT toplantısı: Erdoğan açıklama yapacak
Erdoğan'ın bu akşam EYT düzenlemesini kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.
Haber Merkezi
EYT düzenlemesine ilişkin Beştepe'de AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir toplantı yapıldı.
Toplantının ardından EYT düzenlemesinin açıklanması bekleniyor.
Erdoğan'ın saat 19.45'te detaylı bir açıklama yapılması bekleniyor.