Erdoğan: Benim karşımda şu anda muhafazakar devrimciler var

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan TÜGVA Gençlik Buluşması'nda konuşuyor.

Erdoğan 2023 seçimleri için salonda bulunanlara "kapı kapı dolaşma" çağrısı yaptığı konuşmasında "Benim karşımda şu an muhafakar devrimciler var" ifadesini kullandı. 2023 seçimlerinden başarıyla çıkacaklarını ileri sürdü.

Erdoğan konuşmasında TÜGVA için "ülkemizin en büyük gençlik hareketidir" ifadesini kullandı.

Yine LGBT'leri hedef aldı

Erdoğan "Ülkenin gençlerini terör örgütleri, fikri ve cinsi sapkınlık akımları üzerinden heba edemeyenler TÜGVA'ya saldırıyor" ifadeleriyle LGBT'leri hedef aldı. Erdoğan "Bizim terör örgütüne de, sapkın akımına da kaptıracak tek bir evladımız bile yok" dedi.

'Kurumsal marka'

Erdoğan "TÜGVA tüm insanlığın hayrına çalışmalar yürütecek bilince sahip olmak için verdiğimiz mücadelenin en önemli kurumsal markalarından biri haline gelmiştir" diye konuştu.

Erdoğan "Bu çatı altında yürütülen mücadeleden rahatsız olanlar yalan ve iftira çıtasını yükseltiyor. Ne diyorlar 'gençlik olarak çok güçlüymüşler', ne alaka! İşte gençlik burada" dedi.

'Demokrasi diyenlerin barbar suratları ortaya çıktı'

"Bu ülkede daha ömrünün baharındaki nice genç araç olarak kullanıldı, tıpkı bir bozuk para olarak harcandı. Fitne yuvalarında kandırdıkları gençlerimizi Kandil'deki terör baronlarının sinsi emellerine kurban ettiler" ifadelerini kullanan Erdoğan şunları kaydetti:

"Demokrasi diyenlerin maskeleri inince altından barbar suratları çıktı. Özgürlük diyenlerin maskeleri inince ardından faşist suratları belirdi. Hoşgörü, çoğulculuk, öteki diyenlerin maskeleri inince altından bencil suratları göründü. Biz demokrasi, özgürlükler, hak ve hukuklara, hoşgörüye sahihp çıkmayı elbette sürdüreceğiz. Bunu biz başarırız. Onların bu kavramların altına gizledikleri çirkin suratları bize emsal teşkil edemez. Bu toprakların, bu kültürün evlatlarıysak barbar, faşist, zalim olamayız. Bencil olamayız. Biz yaradılanı yaradandan ötürü seven medeniyetin mirasçıları olarak kendi milletimizi yükseltmek için çalışırken, kalbini ve gözünü bize yöneltmiş hiçbir insanı dışlayamayız. Kendi gönül coğrafyamızdaki hiçbir kimseye sırtımızı dönemeyiz.

'İman çatısını da kurmalıyız'

Bir yandan ülkemizin ve milletimizin yükselişin maddi temellerini inşa ederken yeni nesillerin kalplerini, ruhlarını doyuracak iman çatısını da kurmalıyız. Ecdadımız barışın, adaletin, huzurun refahın bayrağını dalgalandırmıştır."

Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı

Erdoğan "Yasin Börü'nün katillerinin nerede olduğunu biliyoruz. Yasin Börü gibi yavrularımızı, maalesef Diyarakır'da katledenleri biliyoruz. Onların kurtuluşu için can simidi atan Bay Kemal'i de biliyoruz, onun yandaşlarını da biliyoruz, ama bunlara asla prim vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Gençlerin bize gelmesini beklemeyecek, biz onlara gideceğiz" diyen Erdoğan "Bu salonları dolduran TÜGVA mensupları da ülkemizdeki tüm gençlerimize ulaşma kanallarından birisidir" diye konuştu.

Erdoğan "Birileri hala ülkemizde yasakçılığın istismarını ve ticaretini yapmayı sürdürüyor. Hamdolsun Türkiye bu zihniyetin hezeyanlarını aşmış olarak çok daha büyük hedeflerin peşindedir. Kendi yaklaşımlarımızı, tekliflerimizi, icraatlarımızı milletimizin takdirine sunuyoruz. Türkiye yüzyılının inşası konusunda en çok siz gençlerimize güveniyoruz. Sizlerin de kendinize güvendiğinizi biliyoruz. Eğitim, sağlık, güvenlik, adalet, ulaştırma, enerji, sanayi, sporda kendinizi gerçekleştirebileceğiniz altyapıyı kurduk. Kökenden inanca, kılık kıyafetten her konuda yasakları kaldırdık. Dünyayı tanıyan, ülkesini tanıyan, kendine güvenen bu gençlerimize, onlara emanet edeceğimiz 2053 vizyonunu şekillendirmek için çok daha fazla gayret gerekiyor" dedi.

'Muhafazakar devrimciler'

Salondakilere 2023 seçimleri için kapı kapı dolaşma çağrısında bulunan Erdoğan "Elbette her yenilik, devrim, reform türlü engellerle karşılaşacaktır. Benim karşımda şu anda muhafazakar devrimciler var. Ben muhafazakar devrimcilerle 2023'ü evelallah başarıyla bitireceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

'Teknofest'i İstanbul, Ankara ve İzmir'de yapacağız'

"Aile kurumunun korunması, güçlendirilmesi başta olmak üzere bu doğrultuda her türlü tedbiri alacak, teşviki yapacağız" diyen Erdoğan "Ülkemizin her köşesinde yaydığımız üniversite, yurt, spor tesisleri, kültür merkezleri, kütüphanelerle gençlerimizi hayallerine yaklaştırmak için her türlü çabayı gösteriyoruz. Gümbür gümbür gelen TEKNOFEST gençliğinin heyecanı bizi de sarıyor. Önümüzdeki yıl İstanbul, Ankara, İzmir'de TEKNOFEST zirvelerini yapacağız" diye konuştu.