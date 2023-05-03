'Erdoğan bayramda 'tembellik' yapan milletvekili adaylarının listesini istedi'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayramda sahada çalışmayıp “tembellik” yapan milletvekili adaylarının listesini istediği, halkla temas etmeyen bu vekillere makam vermeyeceğini söylediği öne sürüldü.

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu'nun haberine göre; AKP, “çalışmayan milletvekili adaylarına” fatura kesmeye hazırlanıyor. Erdoğan’ın, bayram süresince sahada çalışmayan, yurttaşla temas etmeyen milletvekili adaylarının listesini istediği iddia edildi. Aday listeleri kesinleştiği için “bir değişim yapamayan” Erdoğan’ın, bu milletvekillerine gerek parti içinde gerekse TBMM’deki komisyonlar ve grupta herhangi bir görev vermeyeceği, “düz milletvekili” olarak “atıl durumda bırakacağı’” iddia ediliyor.

'Hakkımı helal etmiyorum' demişti

Erdoğan, Şubat ayında partisinin grup toplantısında, TBMM Genel Kurulu faaliyetlerine katılmayan milletvekillerine “Hakkımı helal etmiyorum” diye seslenmiş ve “çalışmayan milletvekillerinin yeniden aday gösterilmeyeceği”nin sinyalini vermişti.

Erdoğan, 14 Mayıs seçimleri için de mevcut milletvekillerinin yüzde 70’ini yeniden aday göstermemişti. Benzeri bir durumun 14 Mayıs seçimleri için milletvekili adayı gösterilen isimler üzerinden yaşandığı da dillendiriliyor.

'Neden sahada yoklar?'

Erdoğan’ın, sürekli olarak milletvekili adayları ile ilgili de “Sahada iktidarımız döneminde yapılanları halka iyi anlatsınlar” talimatını verdiği ancak bu talimata karşın “tatil ve izin günlerinde saha çalışmalarını aksatanların ve sahada yurttaşlarla yakın temas halinde bulunmayan, saha çalışmalarına gerekli özeni göstermeyen isimlerin tek tek listesini istediği” ileri sürüldü.

Erdoğan’ın “Neden sahada yoklar?” çıkışında bulunduğu da belirtildi.