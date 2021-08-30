Erdoğan Bayraktar'ın ismini verdiği Cemil Çiçek: Görevimi yaptım

Eski Meclis Başkanı Cemil Çiçek, eski Bakan Erdoğan Bayraktar’ın sözlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

17-25 Aralık soruşturmalarında gündeme gelen dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, son röportajında, kendisiyle ilgili dosyadaki tüm bilgilerin ve tapelerin doğru olduğunu belirttiği açıklamasında dönemin Meclis Başkanı Cemil Çiçek’in ismini vererek şunları söylemişti:

“Benim çocuklarımdan tutuklanan olmadı. Benim dosyamdan kimse tutuklanmadı. Dosyamda Cemil Çiçek, yalvardı onlara. Çiçek de beni sevmez, Erdoğan’ın adamı olduğum için. Çiçek, ‘Erdoğan dosyasını buna sokmayın, bu ayıptır. Onların dosyası başka, bunun dosyası başka’ dedi. Ama beni de o dosyanın içine soktular. Ama ben kimseye bir şey demiyorum. Kimde hakkım varsa, helal olsun."

Halihazırda Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi olan Cemil Çiçek, Erdoğan Bayraktar’ın bahsettiği 17-25 Aralık dosyasıyla ilgili Odatv’den Caner Taşpınar'a konuştu.

'Bayraktar'a yöneltilen suç isnadı farklıydı'

“Erdoğan Bayraktar’ın ne söylediği beni ilgilendirmiyor, ben hukuk ne diyorsa onu yaptım” diyen Cemil Çiçek, şunları söyledi:

“Soruşturma önergesinde, dört bakan birlikte verilmişti. Erdoğan Bayraktar’a yönetilen suç isnadı ile diğer üçüne atfedilen suç isnadının alakası yoktu. Yani alakası olmayan birini koymuşlardı, benim de usul yönünden itirazım oldu. Üç bakan Rıza Zarrab’la alakalı gündeme geldi. Bayraktar ise farklıydı. Soruşturma önergesi verilecekse şayet, Erdoğan Bayraktar ayrı, üç bakan ayrı olacaktı. İç tüzük gereği bunu söyledim.”

'Yalvarma falan yok'

Erdoğan’ın Bayraktar’ın “Dosyamda Cemil Çiçek, yalvardı onlara” sözüne itiraz eden Cemil Çiçek açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Yalvarma falan yok. Ben Meclis Başkanı olarak görevimi yaptım. O dönemde zaten suçluluk, suçsuzlukla ilgili değerlendirme yapma şansımız yoktu. Dosyanın içeriği bilinmiyordu. O nedenle usulü yönden Meclis Başkanı olarak, önergenin veriliş tarzıyla ilgili itirazımı yaptım. O günkü pozisyonum, işin esasını incelemeye değil önergenin usulüne ilişkindir.”

Bayraktar'ın “Çiçek de beni sevmez, Erdoğan’ın adamı olduğum için” sözleri hakkında ise Cemil Çiçek şunları söyledi:

“Aramızda bir problem yok ama haklılığını göstermek adına böyle bir şey söylemiş olabilir. ‘Beni sevmeyen biri bile beni ayrı tuttu’ mesajı vermek için olabilir. Haklılığını göstermek böyle değil, siyaset hukukuna göre yapılır. Filancayı seviyoruz ya da sevmiyoruz diye yapılmaz, böyle bir şey yok. Bu ilkel bir durum, ben bu ilkelliği hiç yapmadım.”

'Muhalefet neden kılını kıpırdatmadı?'

17-25 Aralık soruşturmasının ardından mecliste önergenin veriliş sürecine dikkat çeken Cemil Çiçek, muhalefeti eleştirdi.

“Bu önergede, 55 milletvekili yetiyor, delile de gerek yok. Önergenin veriliş tarihine bakın” diyen Çiçek şöyle devam etti:

“Önerge aradan üç ay sonra geçtikten sonra veriliyor, muhalefet bir türlü vermedi. Kayıtlar bunu söylüyor. Zannediyorum, süreci 17 Mart’ta Mustafa Elitaş başlatıyor. Neden muhalefet bu konuda kılını kıpırdatmadı?”