Erdoğan basketbol oynamıştı: Saray'daki sahanın üzeri 10,3 milyon liraya kapatılacak

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekim 2021'de sağlık durumuna ilişkin söylentilerin ardından Saray'ın bahçesindeki sahada maç yapmıştı.

Saray bahçesindeki maçta; Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, İletişim Başkanı Altun, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu yer almıştı. Karşılaşmayı Erdoğan'ın takımı, 50-24 kazanmıştı

Ankara'nın kara kışı sporu etkiledi

Sözcü'den Yusuf Demir'in haberine göre Erdoğan olmak üzere bakanları, danışmanları ve bürokratlar Saray bahçesinde spor yapmayı "sevdi." Ankara'nın sert geçen kış ayları dolayısıyla spor sahasının üzerinin kapatılması fikri ortaya atıldı. Adımlar hızla atıldı. Hemen ihale açıldı.

Rekabete kapalı ihale

İhaleyi son dönemde barınma sıkıntısı çeken öğrenciler tarafından yoğun olarak eleştirilen yurtların yapımından sorumlu Gençlik ve Spor Bakanlığı gerçekleştirdi.

İhalede, kanunun esas usul olarak öngördüğü rekabete imkan sağlayan açık usul yerine olağanüstü haller için düzenlenen istisna maddesi 21-b Pazarlık usulü tercih edildi.

İstisna maddesi sayesinde ihalenin kimseye duyurulmasına da gerek kalmadı. Özel olarak davet edilen firmalarla kapalı kapılar ardında 4 Ocak'ta düzenlenen “Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içerisindeki açık spor sahasının kapalı spor sahası haileni getirilmesi Yapım İşi” ihalesi jet hızıyla sonuçlandırıldı.

İhale Saray'ın gözde müteahhitlerinden Siyahkalem Mühendislik'e 10 milyon 390 bin TL'ye verildi. 19 Ocak'ta imzalanan sözleşmeye göre 24 Ocak'ta başlayacak inşaat, 25 Mart'ta tamamlanacak.

Kamu ihaleleriyle biliniyor

Siyahkalem Mühendislik ise bugüne kadar Emlak Konut, TOKİ ve devletten aldığı ihalelerle biliniyor. Uzmanların tüm uyarılarına rağmen 165 milyon liraya Kağıthane'de dere yatağına taşınan ve sonrasında rutubet krizi yaşanan Osmanlı Arşivleri sitesi firmanın yaptığı işler arasında.

İstanbul Sarıyer Zekeriyaköy’de daha önce 15. Hava Füze Üssü olarak kullanılan ve yüzde 61’i ağaçlık olan 500 dönümlük askeri arazi üzerinde yapılan 1067 konutluk projede de aynı firmanın imzası vardı.

Türkiye'nin en büyük özelleştirmelerinden Kangal Termik Santrali de Konya Şeker'le birlikte bu firmaya verildi.