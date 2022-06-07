Erdoğan Bartın İl Müftüsünü görevden aldı, 10 ile müftü atadı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Bartın, Van, Gümüşhane, Ankara, Adana, Adıyaman, Şırnak, Mersin, Kırklareli, Kars İl Müftülüğüne yeni atamalar yaptı. Bartın İl Müftüsü Abdülcelil Çakar görevden alınırken 6 müftünün de yeri değişti.
Bartın, Van, Gümüşhane, Ankara, Adana, Adıyaman, Şırnak, Mersin, Kırklareli, Kars İl Müftülüğüne atanan yeni müftüler Resmi Gazete’de yayınlandı. Bartın İl Müftüsü Abdülcelil Çakar görevden alındı, yerine Van İl Müftüsü Ömer Keskin atandı. 6 müftünün de yeri değişti.
Van İl Müftülüğüne, Gümüşhane İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık; Gümüşhane İl Müftülüğüne Hüseyin Gün; Ankara İl Müftülüğüne, Adana İl Müftüsü Hasan Çınar; Adana İl Müftülüğüne, Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Taşçı; Adıyaman İl Müftülüğüne Şırnak İl Müftüsü Mehmet Taştan; Şırnak İl Müftülüğüne Ahmet Dilek; Mersin İl Müftülüğüne, Kırklareli İl Müftüsü Aydın Yığman; Kırklareli İl Müftülüğüne, Kars İl Müftüsü Yusuf Eviş ve Kars İl Müftülüğüne Hamza Bayram atandı.