Erdoğan bakanlarla toplantısını yine erteledi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün bakanlarıyla bir araya gelecekti.

Toplantının ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu. Erteleme sebebi olarak "birçok bakanın saha çalışmalarında olması" gösterildi.

Toplantının ana gündem maddeleri yüz yüze eğitim, yangın ve sel felaketleri ile Afganistan olması bekleniyordu. Toplantıda koronavirüs salgınına karşı alınacak tedbirleri gözden geçirilecek, toplu alanlara girişte aşı şartı önerisi gündeme getirilecekti.

Ay başında yapılacak toplantı da ileri bir tarihe ertelenmişti.