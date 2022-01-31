Erdoğan bakanlarını topluyor: Masada 4 konu var

Adalet Bakanlığı’nı Abdulhamit Gül’den devralan Bekir Bozdağ’ın ilk kez katılacağı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe’de toplanacak.

Toplantıda 100 bine dayanan Covid-19 vakaları, aşı çalışmaları, Türkiye’nin arabuluculuk teklifinde bulunduğu Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerginlik, Ermenistan ile normalleşme görüşmeleri ve ekonomide yaşanan gelişmeler, bazı temel ürünlerdeki KDV'nin düşürülmesine yönelik çalışma önerileri ele alınacak.

Erdoğan, toplantı sonrası 'Millete Sesleniş' konuşması yapacak.