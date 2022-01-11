Erdoğan Bakan Nebati'ye kızgın: 'Örtülü dolar satışı sürüyor'

Doların 18 lirayı görmesi sonrası açıklanan kur korumalı TL hesabı sonrası yaşanan düşüş, bir süre sonra yavaş yavaş tersine dönmeye başladı.

Doların yeniden 14 lira sınırında olmasının yanı sıra, bu seviyede tutmak için her gün müdahale edildiği iddiaları gündemdeyken, DW Türkçe'den Erdal Sağlam, Cumhurbaşkanlığı'ndan "kulis" bilgilerini aktardı: