Erdoğan Bakan Nebati'ye kızgın: 'Örtülü dolar satışı sürüyor'

Doların 18 lirayı görmesi sonrası açıklanan kur korumalı TL hesabı sonrası yaşanan düşüş, bir süre sonra yavaş yavaş tersine dönmeye başladı.
Doların yeniden 14 lira sınırında olmasının yanı sıra, bu seviyede tutmak için her gün müdahale edildiği iddiaları gündemdeyken, DW Türkçe'den Erdal Sağlam, Cumhurbaşkanlığı'ndan "kulis" bilgilerini aktardı:
- "Cumhurbaşkanlığı'ndan sızan kulis bilgilerine göre kur korumalı TL mevduat hesabının açıklandığı 20 Aralık'tan sonra kurların 10 TL'ye kadar inmesi moralleri düzeltmişti. Cumhurbaşkanı'na doların 10 TL'nin altında tutulabileceğinin söylendiği ancak daha sonra bunun gerçekleşmeyeceği görülünce "11,5 TL civarında bir rakamın daha uygun olabileceğinin" kendisine iletildiği belirtiliyor. Cumhurbaşkanı'nın yılbaşına doğru dolar kurunun 12 TL'yi geçmesi üzerine, "özel sektörün yılsonu hesapları için biraz yukarıda tutuluyor, sonra inecek" dediğini hatırlıyoruz.
- Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati de kurlar 12 TL'lerde iken yaptığı TV röportajında, "Kurda köpük alındı, biraz daha var, o da alınacak" açıklamaları yapmıştı. Buradan yola çıkarak Cumhurbaşkanı'nın, 11,5 TL olarak verilen ikinci dolar hedefinin bir süre üzerinde gidilse de sonradan buraya indirileceği konusunda ikna edildiği belirtiliyor. Dolar kuru 12 TL'deyken bile "köpüğü daha da alacağız" diyen yöneticiler, bunu başaramadıkları gibi, geçtiğimiz hafta dolar kurunu 14 TL'nin altında tutabilmek için çok zorlandılar. Gelen kulis bilgilerine göre Cumhurbaşkanı'nın sürekli kurda hedefin yukarı doğru değiştirilmesinden rahatsız olduğu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Merkez Bankası'na bu konudaki kızgınlığını belirttiği konuşuluyor.
- Bankacılar, Merkez Bankası ve kamu bankalarının neredeyse her gün bu hedefi korumak için örtülü döviz satışlarına devam ettiklerini söylüyor. Buna rağmen 14 TL'nin aşılabileceği, "Kur gördüğü yeri unutmaz" sözünden de yola çıkarak, dolar kurunun yeniden 18 TL'lere gitmesinin sürpriz olmayacağı görüşü hakim."