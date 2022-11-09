Erdoğan, Bahçeli ile Saray'da görüştü

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Saray’da bir araya geldi. Söz konusu görüşme, Erdoğan'ın programında yer almıyordu.

İkilinin görüşmesi saat 15.00'te başladı ve yaklaşık bir saat sürdü.

Görüşmede 'başörtüsü' ve 'aile' konusunda yapılması planlanan anayasa değişikliğinin ele alındığı tahmin ediliyor.

Görüşme basına kapalı gerçekleşirken, detaylarına ilişkin ilk elden bir açıklama yapılmadı.

'Anayasa değişikliği' ve HDP çıkışı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, başkanlığındaki heyet, geçen hafta Meclis'te grubu bulunan siyasi partileri ziyaret ederek Anayasa değişikliği için destek istemişti.

AKP heyetinin, iktidar bloku tarafından uzun süredir hedef gösterilen HDP'ye gitmesi tartışma yaratmış, bu konuya ne tepki vereceği merak edilen Devlet Bahçeli ise dün partisinin Meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada görüşmeyi 'doğal ve doğru' olarak değerlendirmişti.

Behçeli, "AK Parti heyetinin CHP ile kuruduğu temasa ses çıkarmayanların bizim sırtımızdan HDP'yi dillerine dolamaları müflis ve müfsid bir tavırdır" ifadelerini kullanmıştı.