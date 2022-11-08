BBP'den AKP heyetinin HDP ziyaretine ilişkin açıklama: 'Görüşmek başka bir şey...'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığındaki AKP heyeti, AKP tarafından hazırlanan 'başörtüsüne' yönelik Anayasa değişikliğini içeren teklif için HDP'yi ziyaret etmişti.

Ziyaretin ardından MHP'nin söz konusu ziyareti nasıl değerlendireceği gündeme gelirken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "Anayasa çalışmaları için HDP ile görüşülmesi doğal bir adımdır" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Bahçeli'nin görüşmeye destek vermesinin ardından Cumhur İttifakı'nda yer alan Büyük Birlik Partisi'nden de ziyarete destek geldi. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ziyarete ilişkin ''Meclis’in işleyişiyle ilgili görüşmek başka bir şey, seçim işbirliği yapmak başka bir şey. Meclis’te grubu bulunan siyasi partiler, Meclis’in işleyişiyle ilgili neredeyse her gün zaten görüşüyorlar'' ifadelerini kullandı.